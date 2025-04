Colégio Antares vai anunciar novo controlador

Foto: DIVULGAÇÃO Nova sede do Colégio Antares já foi sede do extinto colégio Irmã Maria Montenegro e passou por ampla reforma

O Colégio Antares, de Fortaleza, vai reunir nesta noite de terça-feira, 1°, 19h30min, o time de professores. Será no Lulla`s Buffet. A expectativa é de que haja o anúncio de novo sócio da rede de 10 unidades na Capital. A negociação foi longa, talvez um ano. Poucos imóveis são do Antares, mas os que possui não serão objeto da negociação. Serão alugados. O fundador do colégio, o professor Ênio Silveira, é um dos empresários mais respeitados no setor no Ceará.

No histórico da escola, ele conta que no final do ano de 1997, quando exercia a função de professor e diretor do Cursinho Antares de Preparação ao Colégio Militar de Fortaleza, na rua Mombaça, 184, recebeu a oferta de um amigo para assumir o Colégio São Pedro, na Praia de Iracema.

Fez reforma no prédio e após um mês de divulgação, em dezembro de 1997, começou a matrícula com 350 alunos de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Foi oficialmente inaugurada no dia 10 de janeiro de 1998. Em fevereiro, aconteceu o início das aulas.

Nos anos seguintes, já em decorrência do sucesso da proposta do Antares, o Colégio inaugurou novas sedes em diferentes bairros. Hoje são 10 sedes. Em 2001, Antares Papicu; em 2005, Antares Seis Bocas; em 2009, Antares Fátima; em 2010, Antares Fundamental Santos Dumont; em 2011, Antares Jardins; em 2014, Antares Fundamental Barbosa de Freitas; em 2020, Antares Irmã Maria; e, em 2022, Antares Washington Soares. Tem ainda no Vicente Pizon.