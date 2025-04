Ordens de serviço para Labomar e novo hospital serão na sexta

Foto: FCO FONTENELE Antigo terreno onde seria construído do Acquario Ceará agora está sob responsabilidade da UFC

Na próxima sexta-feira, 4 , haverá a assinatura das ordens de serviço para marcar o início das obras de construção da sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e do Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN), do futuro Campus Iracema, e do novo Hospital Universitário. O evento será realizado no Pavilhão Atlântico (avenida Almirante Tamandaré, s/n, Calçadão do Poço da Draga, Praia de Iracema), às 9h. Assinam o ministro da Educação, Camilo Santana, e o reitor Custódio de Almeida.

A obra da nova sede do Labomar e do CTCN está orçada em R$ 113.931.652,57. A empresa vencedora da licitação foi o Consórcio Labomar 2025, liderado pela construtora Porto Ltda., e tem a previsão total de 900 dias de execução. Destes, 180 para elaborar o projeto executivo e 720 dias para executar os serviços.

Já a do novo Hospital Universitário ficou no valor de R$ 179.350.000,00 e será tocada pela Alcance Engenharia e Construção Ltda. A obra tem um prazo previsto de 810 dias (90 dias para elaboração do projeto executivo e 720 para executar os serviços).

A verba já está garantida pelo Governo Federal, por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que tem uma das frentes destinada às universidades. O anúncio da inclusão no PAC foi feito pelo presidente Lula, em Fortaleza, em junho de 2024.

LABOMAR E CTCN

As obras dessa etapa do Campus Iracema são concentradas no terreno e na edificação do antigo Acquario Ceará. Em 29 de dezembro de 2023, a UFC assinou dois protocolos de intenções – um com a Superintendência de Patrimônio da União (SPU) e outro com o Governo do Estado do Ceará – para recebimento do espaço que vai abrigar o novo LABOMAR e o CTCN. Um documento previa a cessão do terreno, enquanto o outro, a doação das benfeitorias realizadas no local.

O protocolo de intenções não concluiu o processo de doação para a UFC. Foi necessário aguardar o trâmite final para que a Universidade tivesse definitivamente direito ao espaço. No dia 2 de maio de 2024, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou a doação das benfeitorias realizadas no terreno do antigo Acquario para a UFC. Em seguida, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) também passou a cessão do terreno para a Universidade.

De lá para cá, foi planejada a readequação do prédio e feito todo o processo de licitação. No momento de estruturar o projeto de readequação, o reitor da UFC informou que a equipe da Universidade avaliou o espaço como ideal para construir o Labomar e o CTCN.

Localizado na avenida da Abolição, no bairro Meireles, o Labomar já há alguns anos tem necessidade de uma nova estrutura capaz de comportar todo o seu potencial. Atualmente, a unidade acadêmica abriga os cursos de graduação em Oceanografia e Ciências Ambientais, além do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais. Com a expansão física, pelo menos duas novas graduações estão previstas: Turismo Ecológico e Meteorologia.

Segundo a UFC, o CTCN terá como objetivo promover exibições permanentes e periódicas, virtuais e interativas, sobre os ecossistemas do Ceará. Os espaços do CTCN apresentarão visualizações de ecossistemas marinhos atuais, simulações de ecossistemas extintos, exposições de fósseis do acervo da UFC, descobertas arqueológicas e apresentações sobre astronomia. Está previsto que o Centro tenha também sala de cinema e um anfiteatro para palestras e cursos.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Em outubro de 2024, foi assinado o termo de autorização de licitação pelo ministro Camilo Santana, pelo governador Elmano de Freitas e pelo reitor Custódio Almeida para contratar empresa que trabalhará na construção do novo Hospital Universitário.

A unidade de saúde aproveitará um imóvel e projetos de engenharia do que seria o Hospital do Coração vinculado ao Instituto de Ciências Médicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ICM). O prédio será concluído e serão acrescidas outras duas edificações, totalizando um complexo com 17 pavimentos.

Com oferta de 100% de seus serviços via Sistema Único de Saúde (SUS), o equipamento contará com recursos de ponta, salas cirúrgicas robóticas, logística hospitalar automatizada, ampliação significativa de leitos normais e de UTI, uma unidade específica para acidente vascular cerebral (AVC), sala para PET Scan (equipamento avançado para exames de imagem, indisponível na rede de saúde pública do Ceará) e ambientes aprimorados para atendimento humanizado.



O hospital será âncora no futuro Distrito de Inovação em Saúde do Porangabuçu, que está com a implantação em andamento. Além do aspecto de ensino e pesquisa, pois se trata de unidade voltada à formação universitária em saúde, o atendimento hospitalar na UFC deve alcançar um nível de excelência ainda maior com a nova unidade, potencializando um trabalho que já é modelo em procedimentos de alta complexidade, sobretudo transplantes de órgãos.