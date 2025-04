Patinetes trafegam pelas brechas

Foto: O POVO CBN Patinetes da empresas Jet instalados no Aterro da Praia de Iracema

No meio da desordem da Beira Mar, a empresa JET Brasil Patinete, de locação de patinetes elétricos, chegou à francesa. Seus equipamentos já estão disponíveis no calçadão. Em Fortaleza, espera, decerto, ter vida mais equilibrada do que teve em Santos, no litoral paulista. Em março do ano passado, ela teve de suspender suas atividades porque a Prefeitura santista agiu. O Município indeferiu o alvará para a atividade da empresa.

Naquele momento, a locadora sofreu uma série de apreensões pelo órgão municipal de trânsito - a AMC de Santos. Lá, o Poder Público se movimentou porque aconteceu o que todos os pedestres veem e temem em Fortaleza: um acidente. Em Santos, uma mulher chegou a quebrar o fêmur ao ser atropelada por um dos patinetes. Vivian Guerra Inácio, 48, quebrou o fêmur esquerdo e teve escoriações nos braços e nas mãos. Vivian precisou de uma transfusão de sangue e passou por cirurgia.

A Prefeitura então decidiu negar alvarás para empresas de aluguel de patinetes porque o município não havia regulamentado o serviço. O alvará para a operação da empresa até chegou a ser deferido, mas deram-se conta de que havia desconformidade com a legislação local. Na cidade de São Paulo, o aluguel de patinetes elétricos por compartilhamento voltou a ser feito em dezembro de 2024 pela Whoosh, mas apenas em determinadas áreas. É mais uma tentativa, após fracassarem as empresas Grow, Lime e Uber.

Em Fortaleza, a Coluna apurou que a Prefeitura está desenhando um decreto sobre mobilidade urbana. A demanda está na AMC. Dentre outros temas, estará o uso do espaço público por patinetes elétricos. Quando entrar em vigor, as empresas precisarão apresentar um plano de trabalho para adequar os serviços ao determinado na legislação. No caso dos patinetes, houve reunião entre a Prefeitura e a JET Brasil Patinete.

De todo modo, mesmo com as normas já existentes, o tráfego no calçadão bem poderia ser ordenado. Faz tempo que patinetes, triciclos, quadriciclos, bicicletas, skates e patins desassosegam pedestres.

AUTOS

Mercado cresce 6,4% em março

O mercado automotivo nacional fechou março com 183.526 emplacamentos, um crescimento de 6,4% em relação a fevereiro (172.426 unidades) e 4,4% acima do volume registrado em março de 2024 (175.749 unidades).

No acumulado do ano, já são 516.540 unidades vendidas, alta de 7% em comparação às 482.626 registradas no mesmo período do ano passado. A média diária de vendas em março foi de 9.176 veículos/dia, acima da média de fevereiro (8.621/dia) e também acima da média de março de 2024 (8.787).

AUTOS 2

GM é destaque pela recuperação



Entre os crescimentos, a General Motors foi destaque, com uma recuperação de 9,3% para 11% de participação. Fincou pé no terceiro lugar do ranking. A Volkswagen avançou de 15,9% para 16,5%, enquanto a BYD cresceu de 4% para 4,4%. Já a Toyota teve queda de 9,2% para 8%; Jeep caiu de 5,3% para 4,5%, e a Fiat recuou de 21,6% para 21,2%, embora siga na liderança geral.

EDUCAÇÃO

Ari de Sá cresce 4,41% e tem 8.104 alunos

O Colégio Ari de Sá tem hoje 8.104 alunos, com crescimento declarado de 4,41% em relação ao ano passado, embora tenha havido perdas em alguns segmentos. "Acredito que nosso crescimento é saudável porque prosseguimos fazendo prova seletiva para ingresso na escola e o tíquete médio está crescendo.

Só interessa o crescimento saudável", analisa o fundador, Oto de Sá Cavalcante. O presidente do Ari é também acionista da Arco Educação, gigante do mercado de sistemas de ensino. O filho, Ari Neto, é o CEO da Arco, com sede em São Paulo.

Horizontais

Triunfo - A Triumph Motorcycles Brasil alcançou a produção de 70 mil unidades desde a abertura de sua fábrica no País, no Polo de Manaus. Em Fortaleza, opera com o Grupo AGP.

Preá - Com um aporte declarado de mais R$ 500 milhões, o Grupo Carnaúba toca os projetos Vila Carnaúba e Carnaúba Wind House, além da construção de casas na praia do Preá, em Cruz, e fechou com a Portfolio Engenharia, para fazer acompanhamento de prazo e custo das obras.