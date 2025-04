Supermercados: e as marcas locais?

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 20-03-2024: Preço Comparado Supermercado, peixes, congelados, vinhos, leite Ninho, lenços umedecidos, talco e Mucilon. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

Por qual razão as prateleiras dos supermercados têm tão poucas marcas locais? Porque os supermercados não agem com o coração, tampouco com bairrismo. O espaço das gôndolas é um canal de vendas valioso e de difícil acesso para marcas sem a mesma capacidade financeira de gigantes. Noutros termos, é o porte que define, não o endereço do CNPJ.

Isto explica por que os produtos do mix da cearense M. Dias Branco são predominantes na seção de massas e biscoitos. Os supermercados locais estão acima de qualquer multinacional em visibilidade. No entanto, marketing também lida com emoções, com pertencimento. Variáveis intangíveis e importantes.

Os supermercados cearenses são exemplo disso. Mesmo sem nenhum incentivo fiscal - comuns à indústria - são líderes em pontos de venda e faturamento ante todos os concorrentes nacionais e multinacionais que operam no estado. Decerto, a supremacia de mercado não se deve apenas a razões passionais. As redes cearenses compram bem e vendem bem.

Por vezes mais caro e, quando assim fazem, procuram compensar no serviço. No entanto, ao dar de ombros para marcas do Ceará, abrem mão de um ativo que poderiam exibir como argumento de venda. Acontece muito no agro, um setor estratégico, porém subestimado. O segmento de Frutas, Legumes e Verduras (FLV) é exemplo.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, gostaria de ver mais produtos cearenses nos supermercados. E para ir além do querer, ele foi à Associação Cearense de Supermercados (Acesu). A presidente Claudia Novais e representantes do setor supermercadista ouviram. O foco principal foi o FLV.

A Faec estima uma movimentação anual em mercados e supermercados cearenses de cerca de R$ 7 bilhões por ano em FLV. Contudo, no dizer da Faec, apenas 50% desse total é adquirido de produtores cearenses. E uma das propostas servidas por Amílcar é a criação de uma marca exclusiva para os produtos cearenses. Seria uma forma de dar identidade aos produtos produzidos no Ceará.

Ao tempo em que há a falta de visão estratégica do varejo, há também pontos a serem cultivados no campo. Os supermercados buscam padrões de qualidade rigorosos. Padrão para frescor, aparência e tamanho. Nesse segmento, os produtos têm validade limitada, e os supermercados precisam ter fornecimento consistente. São dois pontos, mas há outros tantos. Passam por logística eficaz, volume de produção que dê conta, escala que permita brigar no preço e somar tudo isso e transformar em confiança.

A tarefa é para ambos.

EXEMPLO

Assaí cuida dos micro e pequenos

Estão abertas as inscrições para a 8ª edição do Prêmio Academia Assaí, focada na capacitação de micro e pequenos empreendedores do ramo de alimentação. Promovido pelo Instituto Assaí, a inscrição para o prêmio é gratuita, abrange todo o País e distribuirá mais de R$1,3 milhão em prêmios, entre valores em dinheiro, vale-compras e celulares (smartphones).

Quem participa tem acesso a uma série de ações de capacitação profissional com foco na gestão e no crescimento sustentável dos negócios. Começou dia 8 e vai até 25 de maio pelo www.academiaassai.com.br/premio.

INOVAÇÃO

Agência da UFC será lançada na segunda

Será lançada, na próxima segunda-feira, 14, a Agência de Inovação da Universidade Federal do Ceará (UFC Inova), dedicada a transformar o conhecimento acadêmico em soluções inovadoras. O lançamento da Agência UFC Inova será às 17h, no auditório da Reitoria, pelo reitor Custódio Almeida, da vice-reitora e titular da Pró-Reitoria de Inovação e Relações Interinstitucionais (Prointer), Diana Azevedo, e do pró-reitor adjunto da Prointer, Barros Neto. A

ntes da cerimônia de lançamento, às 15h30min, será realizada a entrega de certificados a mais de 300 inventores da UFC, autores de 52 patentes deferidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) entre maio de 2022 e início de abril de 2025.

Horizontais

Língua - O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu que a marca Língua de Gato não tem dono exclusivo. Leia-se a Kopenhagen. Foi um novo round da linguaruda briga com a Cacau Show. O caso ainda pode se desenrolar e subir para o Superior Tribunal de Justiça (STJ). De todo modo, a decisão em segunda instância abre espaço para que outras empresas também possam.

China - A chinesa GWM Brasil diz que o recém-lançado Tank 300, primeiro SUV híbrido plug-in da marca com proposta de luxo off-road, superou a meta de vendas do mês em seis dias. Lançado oficialmente em 4 de abril, alcançou 518 unidades vendidas até o dia 9. Falavam em 500.