Polícia por que precisa?

O Ceará passou a contar com novos 376 policiais militares. E com a chegada da nova turma, já são 1.945 PMs nomeados desde 2023. Sabendo que segurança não depende só de polícia na rua, o Governo vem destacando as vagas abertas para a Polícia Civil e martela o investimento em inteligência. Haverá 30 novas seções de inteligência (Seint) no Estado. Cada Área Integrada de Segurança (AIS) terá uma seção para alimentar as delegacias da área com informações. A mudança reforça o Sistema Estadual de Inteligência, reestruturado em julho do ano passado, com a ampliação de vagas de 135 para 791 profissionais no setor, composto por representantes de todas as Forças de Segurança do Ceará. É uma ressalva às críticas ao clássico aumento de contingente como solução.

Uma das vozes recorrentes é do ex-secretário nacional de Segurança Pública e coronel reformado da PM de São Paulo, José Vicente da Silva. "É ilusão achar que a segurança depende sempre de mais efetivos. O Ceará não precisa de 6.730 novos agentes", afirmou à Coluna. Em 2023, a PMCE tinha 22.247 efetivos. Isso equivalia a um PM para 392 habitantes A média nacional em 2023 era de um PM para 524 habitantes. "Em Santa Catarina com os melhores índices de segurança do País a média era de um PM para 793 catarinenses. Ou seja, o Ceará já tinha, proporcionalmente, praticamente o dobro de policiais", compara.

PM por habitante

E mais: Um PM paulista cuida de 638 habitantes. "Quanto vai custar esse inchaço na polícia? Que programas sociais ou de infraestrutura serão sacrificados?", pergunta o coronel. Ele aponta uma contradição: os 376 novos PMs representam menos da metade de PMs cedidos a outros órgãos. Segundo levantamento do Fórum de Segurança, havia em 2022 no Ceará 805 PMs cedidos. "Eles fazem qualquer coisa menos cuidar da segurança da população. Entre esses espertinhos estavam 181 oficiais (de tenente a coronel), efetivo para montar 10 batalhões. Isso em 2022; será que já foram recuperados?", atira.

Coronelismo

Outro detalhe apontado por Vicente é quanto à quantidade de coronéis. Em 2023, a PMCE tinha 83 coronéis para seus 22 mil PMs. A PM paulista tinha 78 para seus 80 mil efetivos. "O Ceará poderia ter apenas 30 coronéis, mas …".

ANIVERSÁRIO

Os quase 300 de Fortaleza

O 13 de abril é uma efeméride para celebrar o aniversário de 299 anos de Fortaleza. É assim todo ano, há 298. A Prefeitura faz festas pela Cidade - aliás, sabe-se lá com qual curadoria para escolher as atrações. Em vez de dar mais palco à cena musical fora do mainstream, leva as atrações populares já famosas. Os anúncios celebram hoje o lado bonito de uma metrópole com vários lados feios, que nem qualquer cidade do mundo. Estarão nas peças e nas postagens as velas do Mucuripe, e as canoas também de lá; a ponte velha que ainda não caiu e as dunas brancas (das raríssimas que sobraram). As imagens da Cidade bonita incluem ainda a Beira Mar (com edição a evitar o comércio irregular no calçadão); o Cocó (só na parte dita nobre, embora ele seja bem maior e sofrido); a Sabiaguaba (sem mostrar as eventuais edificações ilegais ou a rodovia que invadiu a duna); um plano fechado no casario do entorno do Dragão (se bem que esse trecho está em obras há tempos); uma ou outra edificação nem tão antiga assim, mas sobrevivente aos prédios imensos e sem fachada ativa, mas com outorga onerosa ok; a Praça do Ferreira (também em plano fechado porque está indevidamente ocupada); o Passeio Público; a Estação das Artes e a Pinacoteca (sim, o Dragão está com chamas meio apagadas); a Praça Portugal não porque puseram um painel de LED bem em frente à estátua do Seu Ivens, para quem da Dom Luís; a Praia do Futuro (sem os flanelinhas e trailers); os takes aéreos das grandes avenidas, mas sem o som dos escapamentos adulterados e impunes. Cores e imagens de uma Cidade gigante, a quarta do País em população, cujos problemas são evitáveis ou corrigíveis. Parabéns, Fortaleza.

R$ 15,2 BILHÕES

Aegea vence leilão para 99 municípios do Pará

O consórcio Aegea Saneamento e Participações venceu o leilão para a concessão dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário na área urbana de 99 municípios do Pará. A operação foi estruturada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O projeto de concessão pretende universalizar os serviços, beneficiando 4,3 milhões de pessoas. O leilão foi realizado na sede da B3, em São Paulo. Os investimentos previstos nos três blocos licitados (A, B e D) são de R$ 15,2 bilhões. Destes, R$ 5,2 bilhões no serviço de abastecimento de água e R$ 10 bilhões em esgotamento sanitário.O consórcio vencedor apresentou proposta de outorga fixa de R$ 1,168 bilhão no Bloco A, de R$ 140,9 milhões no Bloco B e de R$ 117,8 milhões no Bloco D.

ESPIGA

A inflação dos alimentos e a energia do milho

O IPCA de março, calculado pelo IBGE, com inflação de 0,56% , completa o acumulado de 12 meses com 5,48% e sugere pontos de observação do professor da FGV e sócio da GO Associados, Gesner Oliveira. Ele destaca o aumento do índice de difusão, que subiu de 60,74% para 64,72%, indicando que a alta de preços está mais espalhada entre os itens pesquisados. Alimentação e bebidas tiveram alta de 7% em 12 meses. E, a propósito, o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), do BNB, divulgou relatório apontando que a produção brasileira de milho está projetada para ser a segunda maior da série histórica, com 122,76 milhões de toneladas. Aumento de 6,10% em relação à safra anterior. O aumento na produtividade pode ter um impacto positivo na redução da inflação no País, por conta da maior oferta interna. Isso ajuda a conter a inflação dos alimentos, afirma o autor do estudo, Jackson Coelho.

Renato Felipe, presidente da Ceneged Crédito: Jefferson Javilaski/Ceneged/Divulgação

ENEL E LIGHT

Ceneged amplia carteira no Rio de Janeiro

A cearense Ceneged chega aos 20 anos em 2025 com a ampliação do portfólio de projetos com a assinatura de um contrato estratégico com a Light, além de fechar mais um contrato com a Enel, na região de Maricá, no Rio de Janeiro, com duração de três anos. "Nosso foco é seguir consolidando os contratos atuais, ao mesmo tempo em que buscamos novas parcerias com a iniciativa privada nas regiões onde já atuamos", diz o sócio-diretor, Renato Felipe. Ele fala em plano estruturado de crescimento, o Ceneged 2030. A empresa começou em 2005 como uma especializada na leitura de medidores.

Jordão Estevam, diretor comercial da Brisanet Crédito: DIVULGAÇÃO BRISANET

REDES

Brisanet vende solução para João Pessoa

A cearense Brisanet anuncia o lançamento do SD-WAN (Software Defined Wide Area Network), nova solução corporativa para a infraestrutura de rede de empresas e instituições públicas. O serviço, que conta com uma plataforma em nuvem, oferece automação e o gerenciamento de múltiplas redes de forma centralizada. O SD-WAN já está em operação em cerca de 200 escolas da rede pública de ensino de João Pessoa (PB), em um projeto junto com a Secretaria da Educação e Cultura da capital paraibana. "A Brisanet tem se destacado com a oferta de soluções completas para empresas e governos", diz o diretor comercial da Brisanet, Jordão Estevam.

HORIZONTAIS



Hoje ou em dois anos - Este ano, a feira de livros da Bienal tem 188 estandes e ocupa todo o espaço do Pavilhão Térreo do Centro de Eventos do Ceará, com mais de 13 mil metros quadrados. O número de expositores representa um aumento de 30% em relação à edição anterior. Acaba hoje.

Banca - A advogada Emanuela Mendes, especialista em Direito Tributário, passou a dirigir o escritório Nelson Wilians no Ceará, com foco na área jurídica empresarial. A banca também atua nas áreas cível, tributária, ambiental, regulatória, imobiliária e de saúde suplementar, entre outras.

Há vagas - O Assaí está com cerca de 140 vagas abertas para lojas no Ceará. Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais.

Logística para deportados - A Expresso Guanabara Participa do aparato do Governo Federal na operação humanitária de traslado terrestre de brasileiros deportados dos Estados Unidos. A Guanabara assumiu a logística de transporte terrestre de cinco deles. Foi a segunda operação desse tipo conduzida pela empresa.

Suporte - O Plenário do Senado aprovou projeto que assegura direitos para mulheres e familiares que enfrentam perda de bebê recém-nascido ou interrupção de gravidez (PL 1.640/2022 ). A matéria cria a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. Pretende oferecer suporte psicossocial e fortalecer a assistência nos serviços de saúde. Vai à sanção presidencial.

Mais bici - As fabricantes de bicicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram 83.185 unidades no primeiro trimestre. De acordo com dados da associação dos fabricantes, a Abraciclo, o volume é 11% superior ao projetado. As bicicletas elétricas seguem como destaque do segmento. De janeiro a março, foram produzidas 6.832 unidades, alta de 87,5% na comparação com o mesmo período de 2024. O Sudeste foi a região com o maior volume total de bicicletas (46.798). Depois o Nordeste, com 14,9%.

Toda a eletricidade - O Corolla híbrido encerrou o primeiro trimestre de 2025 como o eletrificado (elétrico ou híbrido) usado mais procurado do Brasil. É isso o que apontam os dados de um levantamento do Webmotors Autoinsights, sobre janeiro a março. O modelo da Toyota responde por 16,15%, seguido por Volvo XC60 híbrido (11,90%) e Corolla Cross híbrido (11,11%). Entre os 0 KM, o BYD Dolphin Mini elétrico lidera como o mais procurado do Brasil com 17,76% do total de buscas.

Portfólio federal - O Nordeste tem hoje um portfólio de 68 obras públicas, grandes e pequenas, somando mais de R$ 10,4 bilhões, segundo o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.