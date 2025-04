Os quase 300 de Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 23.01.25 Projeto Dunas da Sabiaguaba (FCO FONTENELE/O POVO)

O 13 de abril é uma efeméride para celebrar o aniversário de 299 anos de Fortaleza. É assim todo ano, há 298. A Prefeitura faz festas pela Cidade - aliás, sabe-se lá com qual curadoria para escolher as atrações. Em vez de dar mais palco à cena musical fora do mainstream, leva as atrações populares já famosas. Os anúncios celebram hoje o lado bonito de uma metrópole com vários lados feios, que nem qualquer cidade do mundo. Estarão nas peças e nas postagens as velas do Mucuripe, e as canoas também de lá; a ponte velha que ainda não caiu e as dunas brancas (das raríssimas que sobraram).

As imagens da Cidade bonita incluem ainda a Beira Mar (com edição a evitar o comércio irregular no calçadão); o Cocó (só na parte dita nobre, embora ele seja bem maior e sofrido); a Sabiaguaba (sem mostrar as eventuais edificações ilegais ou a rodovia que invadiu a duna); um plano fechado no casario do entorno do Dragão (se bem que esse trecho está em obras há tempos); uma ou outra edificação nem tão antiga assim, mas sobrevivente aos prédios imensos e sem fachada ativa, mas com outorga onerosa ok; a Praça do Ferreira (também em plano fechado porque está indevidamente ocupada); o Passeio Público; a Estação das Artes e a Pinacoteca (sim, o Dragão está com chamas meio apagadas); a Praça Portugal não porque puseram um painel de LED bem em frente à estátua do Seu Ivens, para quem vem da Dom Luís; a Praia do Futuro (sem os flanelinhas e trailers); os takes aéreos das grandes avenidas, mas sem o som dos escapamentos adulterados e impunes. Cores e imagens de uma Cidade gigante, a quarta do País em população, cujos problemas são evitáveis ou corrigíveis.

Parabéns, Fortaleza.