PEC Nordeste vendeu tudo 

Foto: DIVULGAÇÃO FAEC Com mais de 32 mil m², evento deste ano supera em 20% a edição de 2024

O PEC Nordeste 2025, de 5 a 7 de junho, no Centro de Eventos, já está com todos os estandes comercializados. Pelo segundo ano consecutivo, o evento ocupará todos os pavilhões do Centro e terá uma área adicional no subsolo, totalizando mais de 32 mil m² — um crescimento de 20% em relação à edição anterior. A expectativa é de mais de 60 mil visitantes. Haverá mais de 600 empresas e instituições ligadas ao agronegócio, distribuídas em cerca de 1.300 estandes.

O PEC Nordeste 2025 é uma realização do Sistema Faec-Senar e do Sebrae Ceará. Neste ano, terá a retomada da Feira dos Municípios, com a participação de 30 prefeituras e um concurso leiteiro, com participação de mais de 100 vacas e produção estimada de quatro mil litros de leite por dia. A programação técnica terá oito auditórios temáticos, além de espaços como a Expocamarão, o Mundo Somoscoop, e os eventos "Encontro das Mulheres do Agro" e "Encontro de Jovens do Agro".

MAIS MÉDICOS

Uninassau começa medicina em Maracanaú

A Uninassau Maracanaú faz na terça-feira, 22, a Aula Magna e a Cerimônia do Jaleco para os estudantes do curso de Medicina. A programação inclui palestra do cirurgião-geral Delano Gurgel Silveira. Também na terça-feira, às 17 horas, o presidente da Ser Educacional, a mantenedora, Jânyo Diniz, será homenageado com o Título de Cidadão Maracanauense, na Câmara Municipal.

7.140 ASSENTOS

Aeroporto de Juazeiro do Norte terá 46 voos no feriadão

A espanhola Aena, concessionária do aeroporto de Juazeiro do Norte (Orlando Bezerra de Menezes), diz que o terminal cearense terá neste feriadão 46 voos, com 7.140 assentos ofertados. O Aeroporto de Congonhas tem a maior movimentação prevista: 2.816 voos programados para o período e uma oferta de 448.338 assentos. Na capital paulista, a terça-feira, 22, será o dia de maior movimento, com 576 operações. Logo em seguida, vem Recife, com 1.138 voos previstos e 182.194 assentos ofertados nos seis dias.

ELETRIFICADOS

Volvo instala eletroposto em Solonópole

A Volvo Car Brasil dobrou a quantidade de eletropostos no Ceará. Passou de um para dois. Depois de Sobral, passa a ter em Solonópole. No Brasil são 71 pontos em funcionamento nas cinco regiões. Além de Solonópole, entraram em operação também em Pirassununga (SP), Uberaba (MG), Coxim (MS) e Arcoverde (PE). "Esses pontos mais recentes permitem que donos de carros elétricos saiam do Rio Grande do Sul e cheguem até o Tocantins, por exemplo", disse o head de eletrificação e diretor de digital da Volvo Car Brasil, Guilherme Galhardo. A sueca de capital chinês brecou a pressa por eletrificar 100% dos lançamentos. Resolveu manter híbridos.

Horizontais

Fechado - Hoje o comércio de rua estará fechado em Fortaleza. Já os shoppings centers estarão abertos, mas com funcionamento restrito a bares, restaurantes e praças de alimentação. No Sábado de Aleluia tudo normal. Já no feriado de Tiradentes, na segunda-feira, 21, shoppings abrem normalmente. No Centro, algumas lojas.

Plantão - A Enel Ceará montou uma operação especial de atendimento para o feriadão. Anuncia mais de 500 equipes de campo em pontos estratégicos de todo o Estado. Ao todo, 1.200 profissionais.

Salão - Este ano terá Salão do Automóvel novamente. Será como sempre em São Paulo, após uma estancada de sete anos. A 31ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo acontecerá entre os dias 22 e 30 de novembro, no Distrito Anhembi.

Selo - A Expresso Guanabara recebeu a certificação ISO 14001 para o Sistema de Gestão Ambiental em sua filial de Juazeiro do Norte, válida até 25 de fevereiro de 2028. Atesta a adoção de práticas sustentáveis e o cumprimento de exigências normativas para mitigar impactos ambientais.

Nota máxima - A Universidade Federal do Ceará (UFC), pela segunda vez na história, obteve nota 5 no Índice Geral de Cursos (IGC). Obtivera no ano passado. O resultado dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior 2023 foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao MEC.