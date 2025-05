Bono Vox completa 65 anos, com 654 músicas

Foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula Bono em visita a Lula, quando este era ex-presidente Foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula

Bono Vox, vocalista do U2, completa neste sábado, 10, 65 anos. Segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), ele tem 654 obras musicais e 1.386 gravações cadastradas. Bono é autor de sucessos como “With or Without You”. A música lidera tanto o ranking de músicas mais regravadas — com 100 gravações — quanto o de obras mais tocadas nos últimos cinco anos em rádios, shows, festas e sonorização ambiental no País.

Na sequência, vêm “One”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” e “Beautiful Day”. O levantamento ainda destaca Regis Frazatto como o intérprete que mais gravou composições de Bono, seguido por BB King.

Os dados de cadastro de Bono foram disponibilizados em seu nome pelas associações de música estrangeiras que o representam e possuem contratos de representação com as entidades brasileiras congêneres. É o modelo pelo qual os direitos autorais de execução pública são concedidos no Brasil.

Desta forma, a rigor, quando a sua música ou de qualquer artista estrangeiro toca no Brasil, o Ecad arrecada os valores referentes aos direitos autorais e os distribui para as associações brasileiras. Estas têm a missão de fazer os repasses a artistas e compositores de outros países por meio desses contratos de representação.

O levantamento do Ecad considerou execuções públicas em diversos segmentos, como rádio, sonorização ambiental, música ao vivo, casas de festas, carnaval, festa junina e shows.

As músicas de Bono Vox mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil

1

With or Without You

Bono Vox / The Edge / Larry Mullen

2

One

Bono Vox / Larry Mullen / The Edge

3

I Still Haven’t Found What I’m Looking For

Bono Vox / Larry Mullen / The Edge

4

Beautiful Day

Bono Vox / The Edge / Larry Mullen

5

Sunday Bloody Sunday

Bono Vox / Larry Mullen / The Edge

6

Pride (In the Name of Love)

Bono Vox / The Edge / Larry Mullen

7

Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of

Bono Vox / The Edge / Larry Mullen

8

New Year's Day

Bono Vox / The Edge / Larry Mullen

9

Vertigo

Bono Vox / The Edge / Larry Mullen

10

Where the Streets Have No Name

Bono Vox / Larry Mullen / The Edge

Top 5 das músicas de Bono Vox mais gravadas

1

With or Without You

Bono Vox / The Edge / Larry Mullen

2

Pride (In the Name of Love)

Bono Vox / The Edge / Larry Mullen

3

Sunday Bloody Sunday

Bono Vox / Larry Mullen / The Edge

4

Beautiful Day

Bono Vox / The Edge / Larry Mullen

5

Vertigo

Bono Vox / The Edge / Larry Mullen