Obras rodoviárias são mal fiscalizadas no Ceará

Levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) comprovou que o monitoramento das obras rodoviárias no Ceará é frágil e precisa mudar. Chamou a atenção a deficiência crítica na estimativa de tráfego durante a vida útil das rodovias analisadas e elevados percentuais de desconto contratual em comparação ao orçamento base. Nove trechos rodoviários distribuídos pelo interior foram a amostra do trabalho, no âmbito do Programa Cientista Chefe - Infraestrutura Viária. Os trechos foram visitados pela equipe de fiscalização do TCE e por técnicos da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Os diversos achados evidenciam uma série de riscos, como o de aprovação e liberação de camadas de pavimento que deveriam ter sido rejeitadas. Além de comprometer a qualidade das obras, há também a falta de segurança da infraestrutura rodoviária. Na prática, é gasto público para fazer estradas ruins. A fragilidade nos controles gera aquilo que qualquer leigo percebe e fala nas mesas: o Estado aceita serviços mal executados e com deterioração prematura.

Onélia relatou

Com o levantamento em mãos, por unanimidade de votos, o pleno do TCE homologou as conclusões. O processo foi relatado pela conselheira Onélia Leite Santana, em sessão virtual de julgamento. O colegiado recomendou que os resultados desse levantamento sejam considerados no planejamento de futuras ações de controle. A corte de contas informou à Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) sobre os riscos identificados. Falta a SOP se manifestar.

STM

Capitã expulsa por fraude

Uma capitã médica do Exército, perita, foi declarada indigna do oficialato, após falsificar exame para isentar mãe de imposto de renda. O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu, em sessão plenária, cassar o posto e a patente. Por unanimidade, os ministros julgaram procedente o Conselho de Justificação instaurado contra a oficial, declarando-a "não justificada" e, por consequência, indigna do oficialato. O processo teve início em maio de 2023, por determinação do Comando do Exército, após a condenação criminal. A médica foi acusada de utilizar sua posição como perita para beneficiar indevidamente sua mãe, realizando um exame pericial e emitindo parecer médico favorável à concessão de isenção do IR, em desacordo com laudos técnicos anteriores.

SÓ ESCAPAM 9

Maioria das praias está poluída e parece tudo normal

A gente fala em novos voos, aeroportos, novos resorts (aliás, nunca mais falamos), feiras, buyers & suppliers, uma tentativa frustrada de aquário e tal e coisa e coisa tal. Mas o litoral de Fortaleza tem 24 trechos impróprios para banho até hoje, segundo dados do Boletim de Balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). O Boletim aponta nove pontos que estão próprios para serem aproveitados pelos banhistas. Faz tempo que é assim e a gente parece achar normal.

LATICÍNIOS

Maranguape chega aos 60 anos e amplia portfólio

A Maranguape Laticínios chega aos 60 anos. Para marcar a efeméride, investe em reposicionamento, com renovação visual e estratégia de negócio mais ampla. Há dois anos vem sendo atendida pela Nexum Marketing e Resultados, de Camila Coutinho. A ampliação de portfólio inclui novos sabores de requeijão, iogurtes Triplo Zero%, e o Doce de Leite Zero Lactose. Em meio às mudanças, a vaquinha continua, porém, em nova versão.

SUS

A conta dos acidentes de trânsito

Os sinistros de trânsito custam caro, mas o País segue frouxo na finalização. Prefere construir hospitais. Só em 2024, foram registradas 227.656 internações hospitalares no SUS por sinistros terrestres, o equivalente a uma vítima recebendo atendimento de emergência a cada dois minutos. O dado faz parte de um levantamento das Associações Brasileiras de Medicina do Tráfego (Abramet) e Medicina de Emergência (Abramede). Nos últimos dez anos, o SUS aplicou R$ 3,8 bilhões em despesas diretas.



TOYOTA

Lexus abre primeira loja no Ceará

A montadora japonesa Lexus, marca de luxo da Toyota, abriu a primeira concessionária exclusiva da marca em Fortaleza. A operação é operada pelo Grupo New, presidido por Luiz Teixeira, que já representa a Toyota no Ceará desde 1992. A unidade em Fortaleza é a 11ª concessionária da Lexus no Brasil. O espaço, na avenida Rogaciano Leite, vende 100% do portfólio da Lexus disponível no País, além de outros lançamentos previstos para este ano, como um modelo 100% elétrico (BEV).

AGRO

PEC Nordeste será a maior já realizada

Falta menos de um mês para o PEC Nordeste 2025. Será de 5 a 7 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, a ocupar 32 mil m², com expectativa de público superior a 60 mil pessoas. Organizado pelo Sistema Faec/Senar e Sebrae Ceará, o evento reunirá cerca de 600 empresas e instituições em 1.300 estandes. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, diz que este ano haverá o retorno da Feira dos Municípios e o que ele chama de maior concurso leiteiro do Brasil, com mais de 100 vacas.

Na Feira dos Municípios, há a participação confirmada de 32 prefeituras cearenses: Acarape, Aiuaba, Amontada, Aracoiaba, Aratuba, Brejo Santo, Cascavel, Caucaia, Forquilha, Guaraciaba, Icó, Limoeiro, Madalena, Maracanaú, Morada Nova, Nova Russas, Ocara, Paracuru, Paraipaba, Pedra Branca, Quiterianópolis, Quixadá, Quixeramobim, Russas, São Benedito, São Gonçalo, São João do Jaguaribe, Senador Pompeu, Sobral, Tauá, Tianguá e Viçosa do Ceará.



HORIZONTAIS



IA - Amanhã, 9h, no auditório Murilo Aguiar, da Assembleia Legislativa, haverá audiência pública sobre a proposta de regulamentação da Inteligência Artificial que tramita no Congresso Nacional. A iniciativa é do deputado estadual De Assis Diniz (PT), 1° secretário da Casa, em parceria com a Frente Inteligência Artificial com Direitos Sociais.

Dentistas - O Congresso Internacional de Odontologia do Ceará (CIOCE 2025) será realizado de 17 a 20, no Centro de Eventos do Ceará. Organizado pela Associação Brasileira de Odontologia - seção Ceará (ABO-CE), o evento em 2023, a última edição, reuniu sete mil participantes. Havia 4.862 cirurgiões-dentistas e 70 expositores.

Semi - A Foton, fabricante de veículos comerciais, está vendendo no Ceará o novo Auman 17T, caminhão semipesado.

Pesquisa - A mais recente análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento sobre o comportamento de preços das transações nos postos de abastecimento, revelou que em abril os preços médios de todos os tipos de combustível caíram no Nordeste. A gasolina, vendida a R$ 6,55, caiu 0,76%. Ao lado do Centro-Oeste, foi a maior queda do País no mês. O etanol teve baixa de 0,20%, chegando a R$ 5. Já o diesel comum e o diesel S-10 caíram 2,14% e 2,28%, de modo respectivo. Médias de R$ 6,39 e R$ 6,42.