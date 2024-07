Confiança nos dados e sigilo da fonte

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Presidente Alex Santiago não atendeu às ligações do O POVO

O discurso fácil de "a culpa é da imprensa" é antigo e nada original. Isso vale para qualquer que seja o setor.

Na semana passada, é pouco provável que alguém que acompanhe, minimamente, as páginas - impressas, on-line ou redes sociais - não tenha acessado a notícia relacionada ao pedido de renúncia do presidente do Fortaleza Esporte Clube, Alex Santiago. A apuração se deu a partir de uma publicação realizada por Alex, na última terça-feira, 9, citando Di Stefano, ídolo do Real Madrid, quando deixou o clube: "Todas as despedidas são tristes, mas um dia há que sair... E isso custa, e isso dói, especialmente quando ali estava o melhor da sua vida".

Para um repórter, é natural que ali esteja um claro gancho para uma possível história. E assim ocorreu. A publicação despertou a curiosidade da equipe, os contatos foram feitos e, na manhã do dia seguinte, o portal O POVO trouxe, às 7 horas, a matéria "Alex Santiago adota tom de despedida e decide deixar a presidência do Fortaleza", assinada pelos repórteres Afonso Ribeiro e João Pedro Oliveira. A repercussão foi imediata.

O abre (texto abaixo do título) informava: "Dirigente alega desgaste interno no departamento de futebol e vai renunciar após sete meses no cargo. Mandatário já comunicou pessoas próximas e sinalizou decisão em publicação nas redes sociais".

Estaria tudo dentro da normalidade se não fosse o fato de o dirigente ter optado por ir às redes sociais negar o que havia sido divulgado. "Notícia IMPROCEDENTE. Sigo normalmente no exercício do cargo para o qual fui eleito até dezembro de 2024. Nenhuma tentativa externa de desestabilizar o Fortaleza Esporte Clube é maior do que a nossa instituição" foi o texto publicado no perfil do presidente, logo acima de uma reprodução do perfil do Esportes O POVO.

Como era de esperar, leitores, incluindo integrantes do Conselho Consultivo de Leitores, entraram em contato via ombudsman para questionar: "O jornal tem de averiguar a fonte mesmo! Quem informou?"; "Fake news? Bastidores? Alguém que faça parte do grupo pessoal e que tenha autoridade para sustentar a informação real? Pode ser até jogada de marketing, né? E o jornal, como fica?". Foram algumas das mensagens recebidas. Sem falar na série de comentários impublicáveis postados nas demais plataformas do Grupo.

No meio da manhã, às 9h34min, uma segunda matéria entrou no ar: "Alex Santiago nega renúncia da presidência do Fortaleza", contudo um trecho sustentava o que havia sido levantado pela equipe: "...o Esportes O POVO mantém a apuração de que o mandatário passava por desgaste e isolamento interno e já havia comunicado aos membros da diretoria quanto à decisão".

Em seguida, às 11 horas, foi ao ar, na rádio O POVO CBN, o programa Esportes do POVO. Como não poderia deixar de ser, foi um dos principais temas da atração. Como informado pelo âncora, Fernando Graziani, o personagem principal da celeuma, Alex Santiago, havia sido procurado, por diversas vezes, para participar do programa, no entanto sequer atendeu às chamadas da equipe. O coordenador de Esportes no impresso e um dos repórteres à frente do material, Afonso Ribeiro, contou aos ouvintes e internautas sobre os bastidores.

"Alex Santiago recua em renúncia à presidência, mas perde espaço na SAF do Fortaleza" foi a terceira matéria da quarta-feira sobre a polêmica. "Pessoas próximas ao mandatário, que mantiveram contato com ele antes e depois da decisão, afirmaram que o dirigente se 'arrependeu' da medida tomada sob estresse na última terça-feira, 9" trouxe um dos parágrafos, já à noite.

Acerca do imbróglio, o também editor-chefe de Esportes, Fernando Graziani, comenta que "algumas pessoas veem a cobertura esportiva como algo menor, mas é uma área que utiliza os mesmos procedimentos de qualquer outra editoria. Apuração, checagem e responsabilidade fazem parte do nosso dia a dia".

"Outros veículos foram na esteira da nossa apuração, publicaram, não deram crédito e apagaram as postagens. Se houve a apuração e confia na equipe, então sustenta. Foi o que fizemos. Ademais, nesta história, não há mentira de nenhuma parte", complementa.

Uma das premissas do Jornalismo é a confiança na fonte, assim como o sigilo previsto juridicamente pela Lei 5.250/67, a Lei de Imprensa, mais precisamente no artigo 7º: "No exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de informação não é permitido o anonimato. Será, no entanto, assegurado e respeitado o sigilo quanto às fontes ou origem de informações recebidas ou recolhidas por jornalistas, radio-repórteres ou comentaristas".

Em tempo: neste caso, mesmo sendo procurado, o dirigente optou pelas redes sociais como meio para se manifestar. Para O POVO: de possível barrigada a furo!

A propósito: a suposta "tentativa externa de desestabilizar o Fortaleza Esporte Clube" não fez efeito. O time venceu o Flamengo dentro do Maracanã, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira, 11.

Por falar em futebol

Ainda na linha do Esportes, OP+ publicou duas reportagens pertinentes que valem as leituras.

A primeira delas, "Do tabu à liberdade: saúde mental ganha espaço e relevância no futebol" está disponível desde terça-feira, 9, e foi reproduzida na versão impressa da quarta-feira, dia 10. O conteúdo foi escrito pelo jornalista Afonso Ribeiro, mencionado no caso anterior.

Já a segunda reportagem tem assinatura da dupla Wanderson Trindade e Alexandre Cajazeira. "O futebol brasileiro acabou? O que dizem os dados das principais ligas do mundo" é o tema trabalhado e apresentado por meio de gráficos, comparativos e artigo.

Despedida

No início da semana, partiu um colega querido, o repórter fotográfico JL Rosa. Durante cerca de dois anos, ele atuou como editor-adjunto de Fotografia e foi meu companheiro paciente e atencioso em muitos plantões, no decorrer desse período.

Fica o desejo de conforto para os amigos e familiares.