Bortoleto na F1: o que podemos esperar do brasileiro em 2025?

Foto: Divulgação/Fórmula 2 Gabriel Bortoleto disputará a Fórmula 1 em 2025

Esta mesma coluna tratou da expectativa de um brasileiro voltar ao grid da Fórmula 1 após oito anos desde a saída de Felipe Massa da categoria. Agora, é fato concreto. Gabriel Bortoleto foi anunciado pela Sauber para correr em 2025, sendo companheiro de equipe do experiente Nico Hülkenberg. Mas é preciso ter paciência.

A felicidade é importante. O peso do público brasileiro, que já lota Interlagos, vai ser tornar ainda maior. É uma conquista e tanto, mas é preciso algumas considerações. O hino brasileiro deve demorar para tocar. Não pela falta de talento de Bortoleto, longe disso. A vitória saindo de último foi um belo passaporte. Ele é campeão da Fórmula 3 em sua temporada de estreia e é o atual líder da Fórmula 2.

A questão é a Sauber. A equipe está em último no Campeonato de Construtores, com um total de zero pontos. Valtteri Bottas e Zhou Guanyu são figuras conhecidas nos últimos lugares, seja nas corridas ou nas qualificações. O carro claramente não vai para lugar nenhum e o 13° lugar de Bottas no GP brasileiro foi quase uma festa, em uma corrida com cinco abandonos. Zhou ficou em último.

A Sauber é uma equipe em transição. Em 2025, a equipe se prepara para ser reformulada com a chegada da Audi em 2026. A equipe deve ser beneficiada também com mudança de regulamento que vai obrigar as equipes a mudarem estruturas vitais nos carros, como motores e partes da aerodinâmica.

Algumas peças da nova equipe já chegaram. Ex-Ferrari, Mattia Binotto, chegou como CEO, enquanto Jonathan Wheatley, peça importante da Red Bull, será o chefe de equipe a partir de meados de 2025. O ano será o último em que a Sauber vai usar as unidades de potência da Ferrari.

E como os olhos estão em 2026, 2025 deve ser usado apenas para experiências dos pilotos. Bortoleto vai poder testar muita coisa e errar muita coisa. Além dele, outros roockies, os novatos, também vão entrar em equipes, mas nem todos vão ter essa possibilidade. Kimi Antonelli, por exemplo, foi motivo de discórdia na Mercedes e entra com o peso de dar bons resultados logo de cara.

Tem gente que aguenta, outros não. Se os brasileiros já esperaram oito anos, um ano a mais não vai matar.