Piastri deve ser a pedra no sapato de Verstappen

Foto: Giuseppe CACACE / AFP Oscar Piastri assumiu a liderança do campeonato da Fórmula 1

Se tem uma coisa que as últimas corridas mostraram foi: Oscar Piastri quer bater de frente por título mundial. Ele tem as armas nas mãos, com o carro mais rápido do grid e a postura que não pretende abrir caminho para Max Verstappen vencer novamente. O australiano assumiu a ponta do campeonato, agora com 89 pontos, após uma vitória segura na Arábia Saudita.

Os sinais vieram já na qualificação. Lando Norris não conseguiu nem tentar lutar por um lugar melhor para domingo, depois que bateu no muro na saída da curva 5. Piastri ficou em p2, por 0.010s. Mais que isso, logo na primeira curva foi com tudo para cima do piloto da Red Bull, que estava na primeira posição. No roda com roda, Verstappen fez a curva por fora e a disputa rendeu uma penalidade de 5 segundos para o holandês, que não conseguiu tirar a diferença depois.

Enquanto isso, saindo da décima colocação, Norris passou um tempo, desnecessário até, saindo tentando ultrapassar Lewis Hamilton, por duas vezes, em um local que dava espaço para o heptacampeão usar o DRS para passar de volta logo depois. O engenheiro teve que falar no rádio a sugestão de passar na reta principal para que Hamilton não tivesse mais chance de tomar a posição de novo, já que não teria mais o DRS.

Andrea Stella, chefe da McLaren, até comentou que o tempo “perdido” impediu que Norris chegasse no pódio. Pois bem. O inglês terminou em quarto, porque não conseguiu alcançar a Ferrari de Charles Leclerc.

Circunstâncias da corrida decidem campeonatos. Um motor que explode, um pneu que perde rendimento muito rápido. Agora, erros dos pilotos ainda mais: uma freada errada, rodar sozinho, uma batida. Piastri mesmo já errou este ano, na corrida da Austrália, mas tem conseguido mostrar que pode minimizar esses desempenhos em comparação com seu companheiro de equipe, mais experiente no time e que, na temporada passada, deixou erros de largada tirarem a vantagem.

Porque, além de ter o carro mais rápido, é preciso evitar esses erros “bobos”, que poderiam não acontecer dependendo do piloto. Mais ainda, em seu terceiro ano de Fórmula 1, Piastri tem conseguido minimizar o fator “humano” e deixado o recado: não vai tirar o pé, especialmente para Verstappen, conhecido pelo estilo agressivo de pilotagem. Talvez o holandês tenha encontrado mais um adversário à altura.