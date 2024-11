Discutir o trabalho é a vocação da esquerda

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil A deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP) é autora da PEC que prevê o fim da escala 6x1 e a redução das horas trabalhadas por semana

Em meu último artigo, comentei que um dos temas fundamentais para o debate contemporâneo é a discussão sobre o capitalismo e seus efeitos sobre a vida comum. Afirmar que o capitalismo precisa ser debatido é sempre uma armadilha: muitos leitores torcerão o nariz, imaginando que se trata de uma discussão ingênua, de um academicismo estéril, como se o capitalismo fosse uma realidade indiscutível, um valor a ser defendido com unhas e dentes.

A questão é mais complexa. Não se trata de decidir se podemos optar ou não pelo capitalismo como quem escolhe uma peça de roupa, é antes um chamado para avaliarmos o modo como nossa vida está organizada, quais são nossas prioridades, nossa relação com a natureza, o trabalho, a educação, a saúde e a cultura. Discutir essas questões é uma forma madura de debater capitalismo, e também um chamado para pensarmos no que podemos fazer em termos de ação corretiva de um sistema que está muito doente e que é causa de muita instabilidade social e política.

Durante a semana, tivemos uma prova do quão fundamentais são essas questões para a maioria das pessoas. Um engajamento vigoroso da opinião pública foi responsável por viabilizar uma proposta de emenda à constituição sobre a jornada de trabalho no Brasil, almejando o fim da escala de 6x1. O que foi, a princípio, definido por atores políticos como uma "ideia estapafúrdia", acabou por ganhar tal adesão popular que parlamentares passaram a ser cobrados por seus eleitores para subscrever a PEC. O número mínimo de assinaturas foi alcançado para que o projeto fosse encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e deve, agora, ser objeto de apreciação mais séria pelo Congresso Nacional.

Foi interessante perceber como o assunto evoluiu ao longo dos dias. Visto, a princípio, com descrença pela classe política, a pauta ganhou força para além dos limites da "bolha" de Brasília porque toca numa questão que afeta o cotidiano do brasileiro, uma questão que faz diferença no modo como sua vida está sendo vivida. Trata-se, em suma, de um debate fundamental sobre o direito ao tempo para viver - entendido o viver como a possibilidade do descanso, do lazer, da convivência familiar, da educação e da cultura.

É um debate de fácil compreensão, que toca em questões sensíveis como a ética do trabalho e da distribuição da riqueza. É justo que o trabalhador suporte uma escala de trabalho desumana para que certo equilíbrio dos lucros se mantenha? Quem deve ser responsável pelo equilíbrio de uma atividade econômica? Qual é o papel do estado na regulação da economia, e qual é o limite do que uma empresa pode exigir do trabalhador em uma relação de trabalho? Os políticos de direita foram encurralados porque, para defender a manutenção da escala atual, acabaram por afirmar que a conta é do trabalhador. Uma opção que não é difícil de entender por aqueles que os elegeram e se sentiram traídos.

A esquerda reagiu rápido ao baque das últimas eleições, pautando um debate público verdadeiramente importante e com potencial de ganho para quem mais precisa. Resta saber se ela saberá utilizar essa pauta em prol de um resgate da confiança da classe trabalhadora.