O sacrifício das ministras para a política

Quando Lula tomou posse para seu terceiro mandato como presidente, ele assumiu um compromisso com as lutas antidiscriminatórias. Como primeiro ato de governo, compôs um time de ministros para o qual foi escalado um número recorde de mulheres. O leitor lembrará de uma imagem: a subida da rampa do palácio de um presidente abraçado a personagens representativos da diversidade da população brasileira, uma imagem-símbolo entre tantos outros marcos históricos daquele tumultuado janeiro de 2023.

Uma postura combativa contra as desigualdades estruturais tornou-se quase uma obrigação para qualquer político de esquerda progressista. Faz parte da cartilha da construção de imagem mostrar-se solidário com a inclusão, afirmando-se um aliado de uma causa justa.

Entre o discurso e a práxis, contudo, há uma distância maior do que gostaríamos de admitir. Podemos enumerar muitos casos em que o discurso contra a discriminação foi utilizado estrategicamente apenas para trazer um verniz de diversidade a práticas arcaicas. A história dos dois últimos anos é representativa disso.

De janeiro de 2023 para cá, vimos a forma pouco honrosa com que pelo menos duas ministras foram descartadas para ceder lugar aos interesses de partidos de centro. Ana Moser, na pasta dos Esportes, e agora Nísia Trindade, na Saúde, foram escolhidas por seu perfil técnico, por sua biografia consistente nas áreas que iriam atuar.

Foram muito úteis para mostrar um governo bem intencionado com a mudança, mas trocadas, sem muita cerimônia, por homens quando sua presença tornou-se um peso para a negociação de apoio político a um governo enfraquecido.

O leitor poderá dizer que a política real exige pragmatismo e capacidade de mover peças em benefício de um fim maior. Eu diria que, se é certo que na vida real de Brasília temos um vale-tudo pelo poder, uma pergunta é sempre digna de ser feita: por que as mulheres são mais vulneráveis ao descarte? Por que é mais fácil derrubar uma ministra (ou uma presidente, que seja)? Essa é a questão que vale ser feita.

Em artigo para Folha de São Paulo, Angela Boldrini contribui bem para esse debate, ao ressaltar o déficit de capital político das mulheres nos partidos políticos. Situadas em posições de menor destaque, sem capacidade de influência efetiva e com pouquíssimas oportunidades de ascensão, as mulheres orbitam as figuras de poder, permanecendo à margem de uma participação concreta nas tomadas de decisão. Trata-se, diz a jornalista, de uma questão estrutural que contamina o funcionamento saudável das siglas partidárias e que só pode ser mudada com pressão da opinião pública.



Para nós, mulheres, é imperioso tomar consciência crítica desse estado de coisas e adotar uma postura menos complacente com os partidos e com os políticos que admiramos por sua contribuição. Lula, apesar da sua magnitude para história da democracia brasileira, é pródigo em pequenos e grandes gestos de machismo estrutural, e seu governo não parece mais engajado do que outros em nos ceder espaços. Só o voto e a construção de lideranças femininas fortes nos permitirão mudar esse cenário, abrindo espaços que não poderão ser retomados a canetada.