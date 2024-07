O avanço da direita e a suspenção dos direitos

Foto: DENIS CHARLET/AFP PHOTO Francesa Marine Le Pen

Os últimos movimentos do jogo político revelaram que a direita está posicionada na antessala do poder. Na França, o resultado do primeiro turno das eleições deixou claro o prestígio de Marine Le Pen, o primeiro debate dos pré-candidatos a presidente nos Estados Unidos ressuscitou, na opinião pública, o medo do fantasma de Donald Trump.

Historicamente, os governos de direita implementam agendas que arruínam a qualidade de vida dos segmentos populacionais mais empobrecidos, as políticas desenvolvidas promovem desemprego e intensa precarização do trabalho. Uma outra faceta da direita é a perseguição aos refugiados e aos direitos das minorias.

O avanço dos partidos de direita coloca a agenda das mulheres em suspenso, isso porque a política antidemocrática e antipluralista levada a cabo por eles travam avanços e promovem retrocessos inestimáveis para as mulheres que têm seus direitos desrespeitados, desprotegidos e sem perspectiva de promoção por parte do Estado.

No Brasil de Messias Bolsonaro, assistimos a uma verdadeira cruzada contra o avanço das pautas femininas. É ponto pacífico que a vivacidade e o fortalecimento da democracia é o terreno no qual os direitos das mulheres florescem.

Em contraposição, o ambiente autoritário rejeita os princípios de igualdade, pluralismo e liberdade, pilares essenciais dos direitos humanos. A História aponta exemplos seguros da aliança política de direita com a perseguição aos direitos femininos. Posso apontar o governo de Viktor Orbán na Hungria que, em um passado recente, chegou a proibir os estudos de gênero, posso apontar também a Polônia e alguns países da América Latina. O mais grave é que, quando governos antidemocráticos saem de cena, os efeitos dos estragos permanecem por um período considerável.

Os prejuízos estão postos na destruição de uma rede de apoio, na falta de investimento em políticas públicas que promovem os direitos das mulheres. Entretanto, a pior herança deixada por esses governos é a formação de subjetividades alienadas, embotadas e com profundo ódio às minorias. Um outro legado da direita é o empobrecimento do debate político e o cansaço produzido por discursos que reafirmam valores e ideais já suplantados com o advento da modernidade.

A direita brasileira, por exemplo, insiste na aliança entre Estado e religião, na negação da ciência, no abandono aos direitos de liberdade. Elegendo a marcha a ré como principal movimento.