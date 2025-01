O que eu desejo às mulheres para o ano vindouro

Todas

No que corresponde à defesa e promoção dos direitos das mulheres, somos confrontados a realizar uma análise comparativa com o nosso passado longínquo e passado recente, precisamos pensar como os avanços obtidos pelas mulheres no plano interno se distribuiu em termos de raça e classe.

Por fim, as análises comparativas precisam atravessar as fronteiras internas para que possamos enxergar a situação das mulheres brasileiras em relação a outros países. Nesse âmbito, os diferentes rankings e indicadores internacionais demonstram o longo percurso que o Brasil tem pela frente para materializar a igualdade de gênero.

No ano que findou, obtivemos alguns avanços legais na luta pelos direitos das mulheres, notadamente no que tange à prevenção e erradicação da violência contra a mulher - a Lei nº 14.986/2024 inclui a obrigatoriedade da inclusão de abordagens e perspectivas femininas nos conteúdos curriculares.

Foto: JANSEN LUCAS Há uma distância entre o texto da lei e o contexto permeado de desigualdades e luta de interesses conflitantes

A Lei nº 14.857/2024 altera a Lei Maria da Penha para determinar o sigilo da vítima nos processos que apuram crimes de violência doméstica. A Lei nº 14.887/2024, por sua vez, determina o atendimento prioritário de mulheres vítimas de violência nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

Outras mudanças foram efetivas na legislação durante o ano de 2024, entretanto, há uma distância entre o texto da lei e o contexto permeado de desigualdades e luta de interesses conflitantes.

O avanço legal reclama a implementação de políticas públicas que, por sua vez, demandam planejamento e financiamento. As políticas voltadas para as mulheres devem ser transformadas em políticas de Estado, não podemos mais tolerar que avanços obtidos em um governo sejam desmontados por outro. É mister pensar soluções conjuntas, fiscalizar e denunciar desmontes e retrocessos.

O Brasil precisa urgentemente sair da vergonhosa posição que atualmente estampa no ranking mundial da violência contra a mulher. O que eu desejo a todas as meninas e mulheres em 2025 é uma sociedade menos machista, misógina e violenta. Desejo, igualmente, que os homens sejam solidários e corresponsáveis na construção de uma socivar

