O vinho, elemento sagrado na mitologia grega, associado ao deus Dionísio, estabelece uma conexão entre a celebração e a espiritualidade. No contexto do Carnaval, essa tradição ancestral se manifesta, transformando-se em uma festividade marcada pela alegria e a expressão cultural.

A libação do vinho (ato de derramar a bebida com finalidade religiosa ou ritual, em honra a um deus ou divindade durante rituais mitológicos) era vista como uma comunhão divina e, de maneira análoga, o Carnaval torna-se uma experiência coletiva que transcende o cotidiano, permitindo que as pessoas celebrem a vida de forma intensa.

A fusão desses elementos ao longo dos tempos criou uma tradição cultural única, enraizada em rituais antigos, que persiste como parte integrante e vital da sociedade contemporânea. O vinho, o Carnaval e a mitologia continuam a desempenhar papéis simbólicos significativos, oferecendo uma conexão com o passado, enquanto influenciam e enriquecem a experiência cultural do presente.

Deixando a História um pouco de lado e pensando mesmo na folia: o que é o que é? Alegre, refrescante, delicioso e par perfeito para curtir o Pré e o Carnaval?

Espumante, claro!!!

Para quem anda curtindo os inúmeros blocos de pré-Carnaval da capital alencarina minha dica é: opte por garrafinhas mini de espumantes, afinal são fáceis de abrir, transportar e gelar. A versão Mini ou Baby tem vedação por rosca, ou seja, facílimas de abrir.

Quando o assunto é o feriadão de Carnaval, o tópico fica mais abrangente, afinal, nem todo mundo pula, mas geral aproveita como pode o feriado, não é mesmo? Seja você do "mas que calor Oh oh oh oh", que, no momento, é o único refrão possível no carnaval de rua, ou do time Netflix, sempre cabe jogar borbulhas nos momentos.

Vai aproveitar o Carnaval na casa de praia? Calor pede espumantes mais leves, frescos e frutados, como os do método Charmat. Há inúmeros rótulos no mercado e com preços bem acessíveis e deliciosos. Mas se você gosta de umas pedrinhas de gelo no seu espumante, não há pecado algum nisso, basta escolher espumantes Ice. Com uma composição mais encorpada e levemente mais doce, a bebida tem como objetivo atingir o equilíbrio ideal de sabor ao ser servido com pedras de gelo. Podem ainda compor drinks diversos, perfeitos para o combo praia e calor. Use taças mais bojudas, acrescente duas ou três pedras de gelo, frutas e o que você gostar.

Se você, assim como eu, é do time que não vai para os bloquinhos, mas vai curtir o Carnaval fazendo um churrasco de carne vermelha ou de frutos do mar, a melhor escolha são espumantes de método tradicional, o mesmo dos champanhes, por serem mais complexos e gastronômicos, para as carnes vermelhas opte pelos rosés, para os frutos do mar os brancos podem fazer esse casamente delicioso. Já estou com água na boca por sinal!

Time Netflix?

Já experimentou pipoca e espumante? Sim, isto mesmo que você leu. Se ainda não o fez, faça!

A harmonização entre espumante e pipoca salgada é um encontro inusitado, mas surpreendentemente delicioso. A efervescência das borbulhas do espumante contrasta de maneira intrigante com a textura crocante e o sabor salgado da pipoca. Enquanto as notas frutadas e frescas do espumante dançam no paladar, a pipoca proporciona um contraponto terroso e salgado, criando uma experiência sensorial única.

A acidez presente no espumante, especialmente nos brut, auxilia na "limpeza" do paladar entre as mordidas de pipoca, preparando-o para cada explosão de sabor. A complexidade aromática do espumante, com suas nuances cítricas e florais, complementa a simplicidade da pipoca, elevando-a a uma categoria de petisco gourmet.

Como diria Daniela Mercury: "Vamos pular! Carnaval é alegria e emoção. A nossa festa não tem explicação".

Viva o Carnaval e um brinde à vida com os espumantes! Salve o axé, a alegria e a versatilidade dessas delícias que encantam os nossos sentidos.