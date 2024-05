Ousadia e criatividade dos rótulos gaúchos

Impossível não mencionar o Rio Grande do Sul quando falamos em espumantes. A região é responsável por mais de 90% dos espumantes produzidos no Brasil. Vem do Rio Grande do Sul quase 17 milhões de litros da bebida anualmente.

Você sabia que elaboramos espumante no Brasil há mais de 100 anos? Tudo começou em 1915, com a fundação da vinícola Armando Peterlongo. Sabedora do potencial do terroir brasileiro para espumantes, a poderosa Möet Chandon construiu aqui uma vinícola em 1973.

Assim como a renomada região de Champagne, a Serra do Rio Grande do Sul soube desde cedo transformar as adversidades climáticas em uma vantagem para os espumantes.

Localizada na latitude 29º Sul, com altitudes que variam entre 400 e 800 metros, o clima temperado sub-tropical da região apresenta verões amenos e úmidos, com uma média anual de chuvas de 1.700mm, temperatura média de 17ºC, e uma umidade relativa do ar de 77%, tudo isso em um cenário iluminado por aproximadamente 2.200 horas de sol ao ano.

Essas condições climáticas e geográficas se revelam desafiadoras para o cultivo de uvas tintas de ciclo longo. No entanto, são perfeitas para a produção de vinhos-base para espumantes, caracterizados por seu baixo teor alcoólico, alta acidez e aromas excepcionais.

Escolhi dois pequenos produtores e seus espumantes, tarefa extremamente difícil já que temos mais de 550 vinícolas na região, para que possamos conhecer melhor suas criações e comprar ainda mais vinhos desses aguerridos produtores.





Casa Amare

Casa Amare surgiu como uma união da alma empreendedora do Carlos Sanabria com o sonho da sommelière Sara Leite de ter uma produção de vinhos de confiança, com produtos veganos, uma produção baseada no respeito e que falasse sobre o amor. Carlos de Bento, morando em Brasília, tocando a loja Sanabria, as consultorias e os vinhedos. Sara de Fortaleza, grávida da primeira filha. Nesse meio do caminho encontraram a competente jovem enóloga Ana Beatriz Camargo, em Bento, e convidaram pra fazer parte do projeto. Dentre os rótulos, destaque para o Espumante Ágape, representado como o amor mais puro e genuíno.

Onde encontrar: www.amarevinhos.com.b





Vinícola Terracas

Desde 1890 a família Fornasier está estabelecida na região de Pinto Bandeira, onde até hoje mantém a paixão pela viticultura. Vinícola familiar, pai, mãe e seu dois filhos cultivam 10 hectares de vinhedos com diversas castas implantadas. Localizada em uma região de terreno acidentado e com grande declive, a grande maioria das atividades realizadas são feitas de forma manual, desde o manuseio do solo até a seleção das melhores frutas. Para auxiliar no manejo e qualidade da plantação, a empresa buscou a adaptação a um sistema digital de caderno de campo, onde é possível garantir a procedência da uva produzida.

Espumante Noar

Sua jovialidade transmite equilíbrio com acidez marcante e refrescante. Composição: 75% Chardonnay 2023 e 25% Pinot Noir 20.

Onde encontrar: terracas.com.br





Sanabria Vinhos

A Vinhos Sanabria é um laboratório de vinhos que produz rótulos a partir de uvas de parceiros no Rio Grande do Sul. Todos os produtos são desenvolvidos sem adição de leveduras e com intervenção mínima. Depois de prontos, são enviados para Brasília, de onde são distribuídos. Conheci a loja deles em Brasília, uma experiência fantástica! Destaco o Espumante Unha de Gato.

www.vinhossanabria.com.br