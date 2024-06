Sur Lie: borras no vinho?

Foto: Amitié/Divulgação Espumante Amitié Sur Lie - Brasil

A expressão Sur Lie, em tradução livre, significa "sobre as lias" ou sobre as borras, sendo estas as partículas sólidas em suspensão num líquido. Um produto natural do processo de elaboração dos vinhos, em especial, das fermentações.

O espumante sur lie é elaborado através do método tradicional, o mesmo dos Champanhes, onde a segunda fermentação alcoólica ocorre nas garrafas. Ou seja, após o término da primeira fermentação, o vinho base é engarrafado com uma solução de leveduras e açúcar (o licor de tirage), para que aconteça a segunda fermentação, e lacrado, para que haja a retenção do gás carbônico gerado pelo processo fermentativo.

Via de regra, após a segunda fermentação, é realizada a remoção das leveduras, o dégorgement, para que o espumante não fique turvo.

Dégorgement

Para limpar a bebida, o gargalo da garrafa é congelado para solidificar os sedimento, então é aberta e a pressão expele o 'gelo'. Depois ela volta a ser arrolhada.

No caso do espumante sur lie, essa etapa não existe. O sur lie é liberado para consumo com as borras das leveduras preservadas na garrafa, em outras palavras, é deixar o vinho envelhecer, ou melhor, amadurecer, em contato com as borras que sobraram após as fermentações. E é ai que a "mágica" acontece!

Mágicos e intrigantes...

Se a borras permanecem na garrafa, diversos compostos orgânicos vão interagir com os componentes do espumante, mudando completamente suas características, transformando a bebida em vários aspectos, desde seu aroma até a textura no paladar, dando origem à notas de pão tostado, manteiga, nozes e avelã. Além disso, uma das mais evidentes transformações está no aumento significativo da textura, ou "corpo" da bebida, trazendo uma cremosidade inalcançável sem a técnica. No aspecto são turvos e com coloração que puxa para opaco. Costumam ser classificados como Nature (um espumante mais seco, com açúcar residual de 3 gramas por litros), lembrando que o Brut, embora achemos que seja o menos doce do mercado, pode apresentar concentração de açúcar entre 8,1 e 15 gramas por litro. Você sabia disso?

Dica: compre pelo menos duas garrafas exatamente iguais, uma você abrirá assim que comprar e a outra (ou outras) você deixará guardada por uns 6 meses ou 12 meses. É uma superexperiência, você perceberá quão diferente o rótulo ficará ao longo do tempo, ou seja, a ação das borras.

Sur Lie e Pet-Nat são a mesma coisa?

Embora ambos sejam considerados métodos pouco tradicionais, Sur Lie e Pet-Nat não são a mesma coisa, são produtos diferentes, elaborados por processos distintos.

O Sur Lie, como vimos anteriormente, é um espumante que passa por duas fermentações e sempre sem dégorgement. Já o Pet-Nat (abreviação para pétillant naturel, em francês) é elaborado pelo método ancestral, que consiste em uma única fermentação. Em um determinado momento da fermentação alcoólica, o vinho base é engarrafado para finalizar o processo dentro da garrafa, que é lacrada com tampa corona (tampinha de refrigerante de garrafa). O método ancestral também preserva as borras, mas aqui, o produtor pode escolher se irá ou não fazer o dégorgement, antes de liberar o vinho para o mercado. Ou seja, espumantes Pet-Nat podem ou não ter borras. Se você nunca degustou um Sur Lie, somente o faça! É uma experiência incrível!

Cheers!!!