Da praia à serra, férias pedem borbulhas!

Foto: Divulgação Espumante Ice

Espumante é o par perfeito para as férias, e eu posso provar.

Sinônimo de versatilidade, os espumantes são sempre coringas, adaptando-se facilmente aos diferentes roteiros de viagens.

E já que estamos na Terra da Luz... Vou começar pelo roteiro : Aproveitando o litoral.

Seja numa casa com amigos e família ou num hotel mais charmoso para curtir com o "love" à beira da piscina, espumantes mais leves, frescos e frutados são simplesmente uma delícia. Ideais para harmonizar com aqueles petiscos bem a cara da praia, Sabe? assim como tradicional caranguejo ou aquele peixe inteiro com baião, deu água na boca, sério!!! Há inúmeros rótulos no mercado e com preços bem acessíveis e deliciosos.

Mas se você gosta de umas pedrinhas de gelo no seu espumante não há pecado algum nisso, basta escolher espumantes Ice, não somente podem com devem ser tomados com gelo, por ter composição mais encorpada e levemente mais doce, a bebida tem como objetivo atingir o equilíbrio ideal de sabor ao ser servido com "pedrinhas" de gelo, além de compor drinks diversos, perfeitos para o combo: praia e calor. Use taças mais bojudas, acrescente duas ou três pedras de gelo, alguma fruta , sua imaginação e seja feliz!!! Vou deixar uma receitinha aqui de um que gosto muito, mas sugiro que você se arrisque também numa receita autoral.

Mas se sua escolha for subir a serra, espumantes do método tradicional, que tenham mais corpo, Brancos ou Rosés serão excelentes companhias para aquela tábuas de queijos e embutidos, ou até mesmo para pratos com Filé. Cavas, Champanhes ou os fantásticos espumantes Brasileiros do Metódo Clássico podem ser sua escolha, sem medo.

Se você , assim como eu, adora aproveitar as férias para fazer aquele churrasco com os amigos, já harmonizou churrasco e espumante?

Especialmente para quem mora em lugares mais quentes, como o Ceará, vinhos espumantes são alternativas muito interessantes para "fugir" da cerveja.

Os espumantes mais secos Brancos e especialmente Rosés ( Brut ou Nature), ajudam a equilibrar o sabor de gordura das carnes, limpando seu paladar para o próximo pedaço. Por serem mais complexos e gastronômicos, para as carnes vermelhas opte pelos roses, para os frutos do mar os brancos podem fazer esse casamente delicioso.

É como sempre falo, o universo do vinho traz um mundo de possibilidades, permita-se novas experiências !!!!

Lembrando que brancos e espumantes podem ser servidos geladinhos, entre 5 e 10°C! Delícia para esse calor, certo???

Passion On Ice com gengibre e Laranja bahia.