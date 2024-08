Um vinho para cada tipo de pai

Foto: Vinho & Vida/Divulgação Espumante Espanhol - Cava Pata Negra Brut

|BRINDE|No próximo domingo, comemoramos o Dia dos Pais, e, pensando nisso, escolhi alguns rótulos que "harmonizarão" perfeitamente com cada estilo de pai. Eu nem vou ventilar a ideia que espumante é coisa de mulher, porque esse tema já foi superado, para a felicidade enogastronômica de todos!





Pai econômico

Aquele pai que não dispensa um bom espumante, mas prefere não investir tanto.

Pai Moderno

Amam novidades, seja uma nova tecnologia, marca ou produto, eles são os primeiros a testar. Diferente do pai clássico, o moderno admira os rótulos mais descolados, Adoram drinks, a pedida aqui são os Proseccos, afinal podem compor diversos drinks, dos clássicos aos modernos.

Pai iniciante no Mundo dos Vinhos

Como o nome já define, querem começar, opte por rótulos mais fáceis de beber. Escolha os leves e frutados. Outra boa opção são os espumantes Ice, pois podem ser tomados com gelo. Evite os Nature, por serem "mais secos" podem ser considerados difíceis de beber





Pai tradicional

Como o nome já diz, e aquele pai que valoriza os costumes e as tradições. Gostam de vinhos do velho Mundo, aqueles que traduzem anos de experiência e qualidade em suas garrafas. E assim como sua pessoalidade esse pai certamente escolherá um espumante de método tradicional como os Champanhes.

Pai Chef de cozinha

Aquele pai que ama expressar seu amor, cozinhando para sua família, adoroa fazer pratos novos e harmonizar, claro.

Se a escolha for pratos à base de frutos do mar, Brut ou Nature serão as melhores opções . Mas se o pai for churrasqueiro, os Rosés serão insubstituíveis

Pai formiguinha

Ama uma sobremesa, a escolha aqui será o moscatel, a doçura e o aroma floral dessa variedade de uva trazem uma experiência única para quem o aprecia Ele combina muito bem com doces como mousses, rabanadas, bolos, sorvetes e biscoitos doces.

Pai Vegano

Preocupado com sustentabilida meio ambiente e saúde, esses pais optam por rótulos que tragam consigo essa bandeira.