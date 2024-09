Harmonização à brasileira

Foto: divulgação Amitié Nature

A culinária brasileira é rica e uma das mais ecléticas do mundo. Há vários "Brasis" no Brasil, sendo assim, temos um lindo universo de possibilidades no quesito harmonização.

Harmonização é sinergia. É o momento em que o todo é maior que a soma das partes. E quando isso acontece... Temos uma terceira sensação: a de plenitude.

Estamos acostumados a pensar em harmonizações com comidas típicas de determinados locais. Aliás, uma das harmonizações mais conhecidas é a regional, carregada de história. Aqui leva-se em conta a origem do vinho e a origem da comida. Ambas devem pertencer ao mesmo local. Chablis com ostras, Chianti e macarronada, leitão da bairrada e espumante de baga.

Mas, embora o vinho não faça parte da cultura de todas as religiões deste país de proporções continentais, vou compartilhar algumas harmonizações de pratos brasileiros e nossos espumantes. Mas já confesso ter sido uma missão quase impossível, pois nossa gastronomia é tão diversa e deliciosa quanto nossos rótulos. O que torna difícil selecionar tão poucos exemplos. Espero que gostem e experimentem!

Feijoada

Impossível não começar pelo mais famoso dos pratos brasileiros: a feijoada.

Temos gordura, textura cremosa, sabores intensos, tons amargos, enfim, vários fatores a serem levados em consideração e, por isso, a minha escolha sempre será um espumante seco.

Espumante: Amitié Nature

Pato no tucupi

Um dos pratos mais deliciosos da planeta e típico da minha terra natal, Belem do Pará, é uma receita de origens indígenas, que usavam o tucupi para cozinhar e conservar as carnes. Tucupi é o caldo extraído da raiz da mandioca brava. Posteriormente foi acrescentado à receita o jambu, uma erva típica do região o jambú (sim, a que faz tremer a boca). A harmonização com pratos à base de tucupi é um tanto complicada. O que harmonizaria com esse sabor tão exótico? Espumante Brut.

Espumante: Pizzato Fausto Brut

E já que estou falando das delicias do Norte… Já experimentou sorvete ou creme de cupuaçu com espumante moscatel? Se nunca, somente o faça e me conte!

Espumante: Casa Perini Vintage - Liquéur

Peixada é um prato típico do litoral cearense. Feita com a posta do peixe, leva leite de coco, legumes, tomates e coentro.

Espumante: Chandon Blanc de Noir

Acarajé

Aquele bolinho feito de feijão fradinho e frito no azeite de dendê. Ao ser servido, é cortado no meio e recheado com vatapá, caruru, vinagrete de tomate e camarão. perfeição!

O que harmonizar? Espumante rosé, claro!