A edição 2024 da ProWine São Paulo

Foto: Top Internacional/Divulgação Veuve Clicquot RICH

A maior feira de vinhos e destilados das Américas, a ProWine São Paulo aconteceu essa semana. O evento reuniu mais de 1.400 marcas de 34 países e atraiu mais de 12 mil visitantes ao pavilhão verde do Expo Center Norte.

Desde a sua criação, em 2019, a ProWine foca no segmento B2B , "business to business", que representa negócios realizados por empresas para outras empresas. O evento é voltado à geração de negócios e desenvolvimento da indústria, reunindo os principais "players" do segmentos de vinhos para apresentar lançamentos, confraternizar, trocar conhecimento e fazer negócios.

A novidade do ano foi a setorização por países, os quais eram localizados por suas respectivas bandeiras, um conceito inspirado na ProWein de Düsseldorf, na Alemanha, proporcionando uma imersão sensorial pelas bebidas típicas de cada região, facilitando o acesso aos sabores, tradições e culturas dessas regiões. A abordagem buscar maximizar ainda mais o padrão do evento e atraiu diversos novos países, como Bósnia, Coreia do Sul, Geórgia, Japão, Macedônia do Norte, México, Reino Unido e Sérvia.

Enólogos, sommeliers, formadores de opinião do Brasil e do mundo ocupavam os corredores entre taças e encontros. Como não é segredo para ninguém, o que sempre me leva a esses eventos são as borbulhas, selecionei alguns rótulos que me encantaram na feira. Havia muitos outros, mas teria de fazer um caderno inteiro para apresentá-los. Sendo assim, eis uma pequena amostra do que me chamou atenção. Tim-tim!

Cattier Champagne

A Maison, que elabora somente champanhes classificados como Premier Cru, tem como "assinatura" a utilização de maior percentual da Uva Pinot Meunier. Uma Maison Boutique, que traz rótulos de altíssima qualidade com características singulares.





Veuve Clicquot RICH

Outra novidade do mundo das Borbulhas foi Veuve Clicquot Rich. Além de nova rotulagem, mostra diferente grau de açúcar. Caiu de 60 para 55 gramas/litro. Champanhe estilo Ice, que deve ser tomado com gelo, podendo compor inúmeros drinks. Perfeito para nossa cidade.





Nero Live Zero

Zero álcool e de baixa caloria