Quem chega ao mundo das borbulhas

Impossível falar de novidades sem falar de História, especialmente em se tratando do mundo dos vinhos. La Freixeneda é a maior produtora de cava (denominação de origem espanhola para espumantes) do mundo, tendo suas primeiras garrafas produzidas no ano de 1911, pelo casal Dolores Sala e Pedro Ferrer Bosch de La Freixeneda (área de cultivo na região do Penedès). Em 1914, o casal lançaria a primeira garrafa com nome Freixenet, originando a marca de Cava reconhecida internacionalmente.

Hoje a marca Freixenet, após impulsionar a categoria de Prosecco globalmente, resolveu expandir sua "expertise", escolhendo a França para seu novo projeto.

Com um design inspirado na alta-costura francesa, a marca apresenta as garrafas de Freixenet Frenchv Brut Royal e Freixenet French Rosé Royal, as quais foram apresentadas como "verdadeiras joias criadas para enaltecer qualquer ocasião com um toque de elegância, uma celebração da diversidade e excelência no universo dos espumantes.

Freixenet French Brut Royal é elaborado com uvas cuidadosamente selecionadas do sudoeste da França e apresenta uma alta intensidade aromática de frutas de caroço e tropicais, combinadas com notas florais como flor de laranjeira e flores silvestres. No paladar, é agradável e frutado, com uma acidez refrescante e um final mais mineral, seco e cítrico, com boa persistência.

A versão Freixenet French Rosé Royal, por sua vez, é composta por uvas do Languedoc, do Sudoeste da França, onde a Cinsault predomina no blend. Esta versão oferece uma intensidade aromática que combina aromas florais como rosas e violetas, com frutas tropicais como lichias e damascos, além de notas doces de cereja e frescas de casca de toranja. No paladar, destaca-se pela acidez equilibrada que contrasta com os sabores ligeiramente adocicados.

Outras novidades quem traz ao mercado é a Ponto Nero, marca do Grupo Famiglia Valduga, conhecida por seus espumantes jovens e elaborados pelo do método charmat. E por falar em mercado, há uma tendência real de consumo, pasmem, por vinhos zero álcool. Não julgo! Mas ainda não aderi tanto assim... (rsrsr).

O Ponto Nero Live Zero traz no seu slogan a frase: "a escolha ideal para quem quer celebrar sem preocupações". É uma bebida gaseificada de uva e uma alternativa mais leve e de baixa caloria em comparação a outras opções da categoria. Degustei quando estive na Prowine São Paulo. A meu ver, para o que se propõe, é um dos melhores do mercado.

Além da alternativa zero álcool, a Ponto Nero também lançou um rótulo de edição limitada: o Enjoy Riesling Renano, para Eduardo Valduga, superintendente do Grupo Famiglia Valduga. Essa bebida proporciona uma experiência completa de degustação. "Desde a identidade visual até o brinde", ele diz.

Outro lançamento quem traz é a vinícola Aurora, com quase 100 anos de história, esta vinícola representa, historicamente, de 10% a 15% da matéria-prima da safra de todo Rio Grande do Sul. O Aurora Pinto Bandeira Extra Brut Rosé estampa ainda o selo da D.O altos de Pinto Bandeira, a denominação de origem de espumantes no Novo Mundo, ou seja, primeira fora da Europa exclusiva para espumantes.

Nosso grande orgulho essa Denominação de Origem. Elaborado pelo Método Tradicional, mesmo dos champanhes, combina Chardonnay e Pinot Noir, expressa aromas de cereja, morango, nectarina, pêssego com toques florais e tostados. Saúde!