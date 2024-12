Para curtir a virada

Foto: Chandon/Divulgação Chandon Garden Spritz, inspirado no cocktail Spritz, combinando o espumante Chandon Brut com um toque único: o exclusivo bitter de laranja

Nada mais simbólico do que rolhas de espumante estourando ao redor do mundo na virada do Ano.

Seguindo o grande trunfo da versatilidade das nossas borbulhas, trago ideias de drinks que farão o seu Réveillon ainda mais colorido e festivo.

A Casa Chandon trouxe para o Brasil o Chandon Garden Spritz, inspirado no cocktail Spritz, combinando o espumante Chandon Brut com um toque exclusivo do bitter de laranja, elaborado artesanalmente com laranjas, ervas e especiarias.

Uma receita artesanal secreta que vem pronta para servir, idealmente com gelo, uma rodela de laranja e um raminho de alecrim. Elaborado com metade do teor de açúcar de qualquer outro Spritz, não contém sabores nem corantes artificiais. Eu o experimentei na minha última viagem a Mendoza e arpovei! Sim, esta bebida é elaborada lá!

Clericot

Escolha uma jarra bem bonita e que tal receber os amigos com Clericot?

1 garrafa (750 ml) de espumante

2 cálices de contreau

Frutas picadas (eu usei Laranja-baía, morangos e amoras) mas você pode usar 1 pêra, 1 maça, 1 kiwi, 1/2 abacaxi, 5 uvas

Gelo em cubos

E já que estamos falando em Réveillon, coloque romã para atrair prosperidade, não custa tentar, né?

(Há quem coloque açúcar ou soda, eu não gosto)

French 75

Ingredientes

40ml gin London Dry

15ml suco de limão taiti

10ml xarope de açúcar (para fazer, misture uma parte de água e uma de açúcar refinado)

50ml espumante seco

1 unidade Casca de limão taiti para decorar

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, coloque todos os ingredientes, exceto o espumante. Bata com pedras de gelo suficientes para preencher a parte maior da coqueteleira. Passe por um coador de bar e sirva em uma taça flûte resfriada com antecedência. Complete com o espumante e torça de leve a casca do limão para aromatizar e use-a para decorar.

Dica

Deixou para gelar o espumante de última hora?

Enrole papel toalha molhado na garrafa, e leve ao freezer por 20 minutos, retire o papel, verifique se a garrafa parece gelada e cheers!