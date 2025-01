Vinho é da uva, mas pode não ser vegano

Foto: divulgação Espumante Maturo, uva Torrontés.

1. Vinhos Naturais, Orgânicos e Veganos: O Que São e Por Que Experimentá-los?

Nos últimos anos, o mundo do vinho tem passado por transformações, impulsionadas por um desejo crescente de autenticidade, sustentabilidade e respeito à natureza. Já deixo aqui uma ressalva: não sabemos se a recente mudança de poder nos Estados Unidos acabe por interferir nessa tendência. Aguardemos...

Contudo, sigamos no que nos trouxe aqui. Entre as tendências mais fortes, destacam-se os vinhos naturais, de mínima intervenção, orgânicos e veganos.

2. Vinhos Veganos: Sem Ingredientes de Origem Animal

Se vinho vem da uva então ele é vegano, certo?!! Não necessariamente. O processo de vinificação tem vários estágios. O processo de clarificação de vinhos convencionais pode envolver produtos de origem animal, como clara de ovo, caseína (proteína do leite) ou bexiga de peixe. Os vinhos veganos substituem esses agentes por alternativas vegetais ou minerais, garantindo um produto 100% livre de ingredientes animais. Apreciadores de vinho alérgicos à proteína do leite conseguem, assim, degustar espumantes maravilhosos sem medo.

Você sabia? Todos os rótulos da vinícola Brasileira Miolo são veganos!

3. O que são vinhos de mínima intervenção?

Aqui temos um típico caso de: "Senta, que la vem história" (risos). O termo "vinho de mínima intervenção" tem sido muito usado, muitas vezes de forma equivocada, gerando confusão. Afinal, ele significa que o vinho é natural? Nem sempre! Vinho natural é aquele feito com uvas de cultivo ecológico (orgânico, biodinâmico ou semelhante) e vinificado sem adição de insumos enológicos, exceto, no máximo, uma pequena quantidade de SO₂ (sulfito).

Já "mínima intervenção" se refere apenas ao processo de vinificação, ou seja, ao que acontece depois que as uvas são colhidas. Isso significa que um vinho de mínima intervenção pode ser feito com qualquer tipo de uva - inclusive convencionais. O termo: mínimo ou baixa intervenção NÃO se refere ao cultivo, ok? Logo, já que o termo se refere à vinificação, vamos entender o que são intervenções e o que seria uma "alta" intervenção.

O que chamamos de vinho convencional, os que vemos nas prateleiras e que representa 99% de todo o mundo do vinho hoje, é baseado em uma ideia de modificar, adicionar, retirar, padronizar e deixar o vinho "melhor para o mercado" Há centenas de aditivos enológicos e técnicas que cumprem esse papel. Os aditivos enológicos são equivalentes aos aditivos alimentares.

Se um produtor usa menos aditivos do que o padrão industrial, isso já seria mínima intervenção? O uso de sulfitos ou leveduras selecionadas se encaixa nesse conceito? O ideal seria que mínima intervenção significasse pouquíssimos aditivos e técnicas artificiais, mas, na prática, cada produtor define isso de forma diferente.

Por isso, é essencial conhecer a origem do vinho e entender seus métodos de produção para consumir com consciência.

4. Vinhos Orgânicos: Cultivo Sustentável

Os vinhos orgânicos são preparados a partir de uvas cultivadas e colhidas, por meio da agricultura orgânica, sem o uso de substâncias químicas, como agrotóxicos, fertilizantes artificiais e herbicidas. O controle de pragas é feito de forma natural, utilizando predadores que ajudam a manter o equilíbrio do ecossistema.

Um dos principais propósitos desse método é preservar a biodiversidade do solo e garantir alimentos mais saudáveis. Além disso, as vinícolas evitam técnicas de vinificação que alterem artificialmente as características naturais das uvas, como micro-oxigenação e o uso de leveduras industriais.

Assim, a produção de vinhos orgânicos segue práticas sustentáveis, sem recorrer a compostos químicos para aumentar a produtividade ou modificar a qualidade da bebida. Você sabia? Os Estados Unidos foram pioneiros na adoção dessas técnicas!! Quem diria ....

