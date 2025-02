Carnaval e espumante: uma combinação borbulhante!

Foto: divulgação Chandon Garden Spritz

O Carnaval está chegando e nada melhor do que celebrar essa festa com espumantes que trazem alegria e frescor aos nossos brindes. Refrescância, por sinal, é só o que precisamos nesse calor escaldante. E se o Carnaval é a festa brasileira, nada mais coerente do que uma seleção campeã de rótulos nacionais.

1. Vou começar falando de Chandon Garden Spritz: a nova sensação do verão. Lançado recentemente no Brasil, a bebida combina o espumante Chandon Brut com um toque do bitter de laranja, elaborado artesanalmente com laranjas 100% orgânicas, ervas e especiarias. Trata-se de uma receita artesanal secreta, que vem pronta para servir, idealmente com gelo, uma rodela de laranja e um raminho de alecrim.

Elaborado com metade do açúcar de qualquer outro Spritz, não contém sabores nem corantes artificiais. A mistura oferece um sabor equilibrado e único, perfeito para os dias quentes.

2. Se a pedida for passar uns dias na praia, curtindo uma sombra, porque sol já temos um "para cada morador" (risos), a escolha certamente será um espumante brut. Para além da "alegria efervescente", os espumantes brut e sua versatilidade "seguram a onda" ao longo de todo um dia, quer seja na praia, harmonizando com seu caranguejo ou somente à beira da piscina, brindando bons momentos com seus amigos.

Impossível falar de verão e não mencionar Chandon Passion On Ice, exclusivamente brasileiro e, vamos combinar, é realmente a nossa cara! Como o próprio nome já diz, este espumante pode e deve ser tomado com gelo, além disso, ainda compõe uma infinidade de drinks super-refrescantes e deliciosos. Experimente com gelo, rodelas de laranja bahia e uma fatia de gengibre, irresistivelmente refrescante !

3. Bloquinho Netflix? Espumante e pipoca! Se a sua "vibe" de Carnaval é mais tranquila e a escolha é maratonar séries no sofá, tenho uma harmonização surpreendente: pipoca e espumante!

Pode parecer inusitado, mas faz todo o sentido! A harmonização entre espumante e pipoca salgada é um encontro inusitado, mas surpreendentemente delicioso. A efervescência das borbulhas do espumante contrasta de maneira intrigante com a textura crocante e o sabor salgado da pipoca. Enquanto as notas frutadas e frescas do espumante dançam no paladar, a pipoca proporciona um contraponto terroso e salgado, criando uma experiência sensorial única. Pegue sua pipoca, sirva seu espumante e depois diga-me o que achou...

Seja no bloquinho do sofá ou de rua, o importante e que tenhamos nossas borbulhas para brindar. Bom Carnaval e beba com moderação!