Espumantes e o Movimento Wellness: um brinde e ao bem-estar

Foto: fotos: divulgação Espumante Amitié Nature

Se você não é ou não tem um amigo corredor, você está vivendo errado (risos), brincadeiras à parte, a busca pela vida saudável é um fato! O movimento wellness, que prioriza hábitos saudáveis e equilíbrio integral, tem ganhado destaque nos últimos anos. Nesse contexto, o espumante surge não apenas como uma bebida festiva, mas também como uma opção alinhada a esse estilo de vida, desde que consumido com moderação, deixemos claro!

Não precisamos nos se sentir culpados ao comprar nossas borbulhas favoritas. Afinal, elas não fazem mal à saúde. Sim, você ouviu direito....Diversos estudos científicos têm investigado os potenciais benefícios do consumo moderado de espumantes para a saúde.

1. Melhoria da Memória e Redução do Risco de Demência

Pesquisas realizadas pela Universidade de Reading, no Reino Unido, sugerem que o consumo moderado de champanhe pode melhorar a memória espacial e retardar o aparecimento de doenças degenerativas, como o Alzheimer. Esses efeitos são atribuídos à presença de compostos fenólicos na bebida, que influenciam diretamente na função cognitiva.

2. Benefícios Cardiovasculares

Estudos indicam que o consumo moderado de espumantes ricos em polifenóis pode contribuir para a saúde cardiovascular. Esses compostos antioxidantes auxiliam na dilatação dos vasos sanguíneos, melhorando a circulação e reduzindo a pressão arterial, o que diminui o risco de doenças cardíacas.

3. Eleva nosso ânimo

Sabe aquele dia ruim? Uma taça de espumante pode melhorar seu humor. Essa eu te garanto. O vinho estimula seu cérebro a liberar dopamina, a substância química do "bem-estar" e que ajuda você a pensar positivamente e se sentir mais feliz. Isso também pode ser atribuído ao fato de que o vinho espumante também contém zinco, magnésio e potássio, alguns elementos que lhe dão aquela sensação de alegria. Atenção ao consumo com moderação, o exagero nos fará mais mal do que bem.

4- Propriedades Antioxidantes e Saúde da Pele

O espumante é rico em antioxidantes, que combatem os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento precoce das células. Além disso, os altos níveis de ácido tartárico presentes na bebida ajudam a manter o equilíbrio da pele, podendo auxiliar na redução da oleosidade e promover uma aparência mais saudável.

5 Baixo Teor Calórico

Comparado a outras bebidas alcoólicas, o espumante possui um menor teor calórico. Uma taça de espumante contém aproximadamente 95 calorias, enquanto vinhos tintos ou brancos podem variar entre 135 e 200 calorias por taça. Essa característica torna o espumante uma opção interessante para quem busca moderação calórica sem abrir mão de uma bebida alcoólica. Opte pelos espumantes Nature, os quais não recebem adição de licor de expedição (mistura de vinho e açúcar) após a segunda fermentação, preservando as características originais das uvas, oferecendo um sabor mais seco e autêntico. Isso resulta em um espumante com teor de açúcar residual extremamente baixo, geralmente inferior a 3 gramas por litro, menos calórico em comparação aos outros.

É importante ressaltar que, embora esses estudos apontem benefícios associados ao consumo moderado de espumantes, o consumo excessivo de álcool está relacionado a diversos riscos à saúde. Portanto, a moderação é fundamental ao incorporar essas bebidas na dieta.