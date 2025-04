Cinco lugares para celebrar com borbulhas o aniversário de Fortaleza

Foto: divulgação D'vinos Wine Store

Para celebrar nossa capital, que comemorou seus 299 anos esta semana, escolhi alguns , dos muitos lugares super bacanas na cidade.

La Bella Italia

A casa, que coleciona prêmios como melhor Restaurante Italiano, melhor Chef e melhor Sommelier , apresenta nova carta de vinhos. São mais de 100 rótulos de várias regiões do mundo, todos meticulosamente escolhidos pelo sommelier Rangel e pensados para elevar ainda mais experiência enogastronômica do cliente.

"Nossa carta é um verdadeiro passaporte para o mundo dos vinhos" ressalta Rangel. O restaurante é um dos poucos na cidade a ter Franciacorta em sua carta. Degustar uma taça de um Franciacorta é um verdadeiro privilégio. Para se ter ideia, apenas 11% das 17,4 milhões de garrafas produzidas anualmente são exportadas para o mundo inteiro. Ou seja, ter acesso a um rótulo desses, fora da Itália, é uma experiência tão rara quanto refinada. Durante muito tempo, Franciacorta foi comparado ao Champagne, já que ambos utilizam o mesmo método de fermentação em garrafa e compartilham uvas emblemáticas. Contudo, é importante dizer que os melhores exemplares de Franciacorta têm identidade própria, revelando com elegância o terroir da região.

D'vinos Wine Store

A loja, que também é Wine bar, conta com mais de 1.200 rótulos ao redor do mundo, dentre estes, mais de 100 espumantes. Também lançou seu novo menu com a proposta de entregar aos clientes uma jornada sensorial. O lugar é um verdadeiro parque de diversões para os amantes do vinho, o cliente pode escolher qualquer rótulo das prateleiras da imensa adega para degustar e harmonizar. A casa ainda oferece experiências enogastronômicas exclusivas, como o jantar harmonizado com o enólogo Andrés llabaca, da vinícola Santa Rita, no próximo dia 22 de abril (terça-feira). Llabaca foi o responsável pela criação de rótulos emblemáticos como Pewën, Bougainville, Triple C e Floresta, sempre com o olhar voltado para o melhor dos terroirs chilenos. Reconhecido como "Enólogo do Ano" no Chile em 2013, ele lidera hoje os projetos de pesquisa e desenvolvimento da vinícola, conectando tecnologia, sustentabilidade e paixão pelo vinho. Programação imperdível.

Parrileiro

O restaurante também apresentou seu novo

menu recentemente, assinado pelo incrível chef Ralfo, a proposta segue deixando o protagonismo para a brasa, com pratos sempre criativos e deliciosos , pensados para agradar a diferentes paladares, e especialmente nos brindando com

inúmeras harmonizações. Destaque para o happy Hour com o delicioso Chandon Aperol Spritz

Cala Playa

Recém-inaugurado, o ambiente foi inspirado nas praias exclusivas de Ibiza e nos beach clubies mais prestigiados da Europa. O cardápio assinado pelo Grupo Illa combina o frescor da cozinha ibérica com a riqueza da culinária brasileira e o sabor marcante dos insumos cearenses. Para além da carta de vinhos, vale a pena experimentar os drinks autorais especialmente os que levam espumante como o Illa Spritz que leva amaro artesanal de coco, orgeat (xarope) de licuri, espumante, club soda e lascas de coco ralado adoçado. Simplesmente delicioso.

BOTH

O B.O.T.H. (Back Of The House - expressão utilizada nos restaurantes americanos que faz referência a retaguarda do restaurante, a parte onde estão os membros da equipe e de onde as obras de arte são concebidas ) A Casa dedica-se aos cortes de carnes nobres. O restaurante conta com um espaço dentro de sua adega, onde os clientes podem saborear e harmonizar seus pratos numa atmosfera completamente propícia ao deleite enogastronômico. Quem assina a carta de vinhos é o competente Sommelier Elizeu de Carvalho, buscando sempre trazer experiências exclusivas aos clientes da casa. E sim, é possivel harmonizar carne com espumante, ja falamos sobre isso em outras colunas, lembra?

Mestre Sussa

Inaugurado esta semana na Avenida Beira mar, o bar promete ser a nova sensação da orla de fortaleza! Com cardápio focado em frutos do mar e peixes e carta de vinhos pensada para harmonizar com os pratos, o bar tem tudo para ser um sucesso! Mas uma vez a carta de drinks chama atenção, com destaque para o Limoncello Sprtriz: o drink sucesso do momento.