Para onde o Ceará exporta?

Tradicionalmente importante parceiro comercial do Ceará, os Estados Unidos permanecem como principal destino das exportações cearenses. Em 2024, o país norte-americano representou 27% das vendas internacionais do Ceará. Este percentual já representou mais de 50% em períodos anteriores.



Na Ásia, a Coreia do Sul apresentou um aumento expressivo nas exportações. O valor de US$ 32,68 milhões resultou em um lugar de destaque no ranking dos principais destinos. O crescimento impressionante foi impulsionado exclusivamente pelas operações no setor de ferro fundido, ferro e aço realizadas em janeiro e março.

Na América do Norte, o México apresentou um resultado diferente. As exportações do Ceará para o referido país caíram 68%. A maior parte desse declínio ocorreu nos produtos siderúrgicos. Outros setores, como peles e couros, apresentaram crescimento, mas sem impacto significativo no total.

Na Europa, as exportações para os Países Baixos (Holanda) totalizaram US$ 19,14 milhões. O setor hortifrúti, liderado pelos municípios de Icapuí e Aquiraz, continua sendo o destaque, evidenciando a relevância deste mercado para o Ceará.

Na América do Sul, as vendas para a Argentina apresentaram uma redução de 39,3%. Apesar da diminuição geral, o setor de calçados mostrou uma recuperação em março, ressaltando a importância de superar desafios para fortalecer as relações comerciais bilaterais.

O crescimento das exportações para a China foi de 14,1%, alcançando US$ 12,74 milhões. Março foi um mês positivo, especialmente para o setor de peixes e cera de carnaúba, que continuam a registrar aumentos nas vendas.

Colômbia, Itália, Reino Unido e França aparecem no ranking dos principais países de destino das vendas internacionais do Ceará. Até março de 2024, as exportações do Ceará refletiram um mercado dinâmico, com a expansão para 116 países, mostrando a adaptabilidade do Estado às mudanças no cenário internacional.