Você sabe o que significa Taxonomia da União Europeia?

Foto: FREDERICO FLORIN/AFP Dois homens sobem as escadas durante uma sessão plenária no Parlamento Europeu em 17 de janeiro de 2024 em Estrasburgo, França

.

Alterações Climáticas, Igualdade de Gênero, Economia, Circularidade... Esses são temas prioritários para a Agenda do Parlamento Europeu.

Para incentivar a mudança para um investimento ecológico, a União Europeia (UE) inseriu normas que determinam quais são as atividades consideradas verdes ou sustentáveis. Assim, surgiu o termo Taxonomia da UE, que se refere aos investimentos verdes para promover financiamento sustentável.

Para incentivar o desenvolvimento sustentável, é indispensável a preservação dos recursos naturais e o respeito dos direitos sociais. Um dos aspectos mais importante é a ação climática, uma vez que a necessidade de limitar e reduzir os efeitos das alterações climáticas se torna cada vez mais urgente.

Os investidores privados são essenciais para financiar projetos a favor do clima. São necessários também métodos claros sobre o que é considerado propriamente como sustentável.

Há quase quatro anos, os Deputados Europeus aprovaram a regulamentação da Taxonomia. Uma literatura legal que determina quais atividades podem ser consideradas sustentáveis.

De acordo com o Parlamento Europeu, “a legislação estabelece um sistema de classificação comum em toda a UE, proporciona clareza às empresas e aos investidores e incentiva ao aumento do financiamento do setor privado a favor da transição para a neutralidade climática”.