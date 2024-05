China: Oportunidades de Comércio e Investimentos

Foto: Ricardo Stuckert/ PR/ Divulgação Lula e o líder chinês Xi Jinping

A ascensão da China como potência econômica global é pautada em uma história desenvolvida através de uma série de fatores. Reformas econômicas, políticas e sociais foram indispensáveis no progresso da agenda econômica chinesa.

A implementação de políticas públicas desenvolvidas inicialmente na década de 70 tiveram como objetivo modernizar a economia do país asiático e integrá-la na economia global. Dessa forma tornou-se possível a entrada de investimentos estrangeiros e incentivaram o setor privado. Temas como a liberalização do comércio e da indústria pautaram a promoção do país.

A China se tornou uma economia de mercado com características socialistas, resultando em um expressivo crescimento econômico.

Este ano, Brasil e China celebram 50 anos de relações comerciais. O relacionamento bilateral entre as duas nações possui intercâmbio e cooperação em diversas áreas. Desde 1974, temas como comércio exterior, investimentos, educação, turismo e inovação estão presentes em uma pauta (agenda) dinâmica e consistente.

Na próxima segunda-feira, 27 de maio, acontecerá na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) o projeto “Encontro de Oportunidades China Brasil: Novas rotas para um novo tempo”. Na oportunidade acontecerá o lançamento do livro "China Brasil 50 Anos de Diplomacia – Novas rotas para o novo tempo". O livro permite “mergulhar” no universo das duas nações e ampliar o conhecimento recíproco mais profundo, abrindo novas oportunidades de cooperação.