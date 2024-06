Argentina enfrenta recessão econômica expressiva

Foto: LUIS ROBAYO / AFP Presidente da Argentina, Javier Milei



A crise que o consumo na Argentina enfrenta está presente em todos os segmentos do mercado doméstico. Itens de supermercado, eletrodomésticos e restaurantes atravessam um horizonte sensível de dificuldade.

A Argentina enfrenta uma recessão econômica expressiva. Apesar do registro de um primeiro superávit fiscal especialistas comentam que o superávit foi resultado de cortes de gastos que não são sustentáveis, como demissões e descontinuação de obras públicas.

Segmentos como combustíveis, gás, eletricidade, água e habitação tiveram aumentos expressivos em suas tarifas devido à suspensão dos subsídios. O país segue em desaceleração econômica e queda do consumo.



A política de ajuste e desregulamentação econômica resultou inclusive na falta de medicamentos indispensáveis para pacientes em tratamento de saúde. A queda nos preços de alguns produtos é significativamente atribuída a ausência de consumo.

Nos próximos meses, com a “correção” dos preços relativos da economia, o impacto será sentido na capacidade dos gastos domésticos. Caso a queda no ritmo dos aumentos não resulte numa melhoria do poder de compra dos salários, o cenário permanecerá complicado.