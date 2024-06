Foto: Paulo Vilela | Shutterstock A feijoada e o baião de dois já podem ser encontrados em alguns países da Europa



Você conhece a expressão mercado da saudade? Este mercado se refere à exportação brasileira que “transporta” produtos típicos, aromas e sabores nacionais a brasileiros que moram no exterior.

Cajuína, chocolates, doces e goma de tapioca são alguns exemplos de produtos que levam ao imigrante brasileiro o “conforto” da culinária essencialmente nacional possibilitando “matar a saudade” do nosso país. Indústrias cearenses do setor de alimentos e bebidas embarcaram em novas oportunidades de negócios com este objetivo: levar o sabor do Ceará para o Mundo.

O baião de dois e a feijoada também já podem ser encontrados em alguns países da Europa. A distribuição dos produtos da culinária brasileira segue para o varejo, atacado, restaurantes e indústrias. Como são ítens variados alguns produtos são importados em quantidade menor. Em algumas regiões do Canadá já é possível encontrar até farofa.

O Centro Internacional de Negócios da FIEC – CIN tem como escopo de atuação apresentar o comércio exterior aos empresários cearenses e mostrar as possibilidades de entrar nesse mercado. A internacionalização é estratégica para a competitividade dos produtos no país de origem.

É relevante e muito interessante apresentar ao mundo os produtos originários do Brasil e do Ceará que estão a cada dia mais pautados na agenda de sustentabilidade do planeta.