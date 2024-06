Foto: Aurelio Alves FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-03-2024: Mercado dos Peixes do Mucuripe. Economia Comércio na Beira Mar, Prefeitura divulgou que comércio na Beira Mar gera R$ 4 milhões por dia. (Foto: Aurelio Alves/O Povo)



O Brasil Export - Fórum Nacional de Logística, Infraestrutura e Transportes desenvolve, por meio do fomento ao diálogo, da geração de conhecimentos e do incentivo à inovação, eventos e debates relacionados à logística e ao comércio exterior. O Fórum, atento as necessidades regionais do Brasil, criou novos conselhos estaduais. Dessa forma, atua para colaborar com soluções para problemas em várias esferas, das locais as globais, além de divulgar as iniciativas.

As atividades pautadas pelo conselho regional buscam cone-xão adequada com o presente e o futuro do setor de logística, infraestrutura e transportes e com o desenvolvimento do Nordeste. A Região Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil e abriga o maior número de estados (nove). É indiscutível que o Nordeste precisa aprimorar sua malha terrestre de transportes para aumentar a eficiência da movimentação de cargas e da mobilidade de seus habitantes e turistas. Este ano, o Ceará foi escolhido para anfitrionar o Evento Nordeste Export.

O Nordeste Export celebra a união de esforços em prol do desenvolvimento do Nordeste, uma região de potencial econômico relevante. O Fórum Regional reconhece a importância de promover o progresso econômico e social de nossa região. O Ceará confirma o seu protagonismo na agenda de desenvolvimento econômico e do incremento do setor industrial. O Estado ilustra a concretização de um ambiente de negócios sério, incentivador e certamente, muito convidativo.