Foto: EVILÁZIO BEZERRA/O POVO Balança Comercial do Ceará - Zona de Processamento de Exportação (ZPE)

No Comércio Exterior, leis, regulamentos, políticas, medidas ou mesmo práticas governamentais que imponham restrições ao comércio bilateral são considerados barreiras comerciais. As barreiras são divididas normalmente em tarifárias e não tarifárias.

As barreiras tarifárias estão relacionadas as tarifas de importações e demais taxas. As barreiras não-tarifárias tratam de restrições quantitativas, licenciamento de importação, procedimentos alfandegários, Medidas Antidumping, subsídios, Medidas de Salvaguarda, medidas sanitárias e fitossanitárias etc.

Existe ainda as barreiras técnicas, que são mecanismos utilizados com objetivos protecionistas. As barreiras técnicas acontecem devido à falta de transparência das normas e regulamentos ou, mesmo, pela imposição de determinados procedimentos vagarosos ou dispendiosos para avaliação de conformidade.

Para a realização de uma exportação bem sucedida é indispensável conhecer as barreiras comerciais que podem impactar na competitividade do seu produto. No Brasil, uma importante fonte de pesquisa sobre barreiras técnicas é o site do INMETRO.