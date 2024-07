Internacionalização e Gênero

Foto: Desigualdade de gênero sobrecarrega mulheres no trabalho de cuidar





Desde 2015, os Membros da Nações Unidas pactuaram uma agenda para o desenvolvimento sustentável. Esta agenda organiza objetivos e metas relacionados ao gênero. A expectativa é que este desafio seja alcançado pela comunidade internacional nos próximos anos. O empoderamento econômico das mulheres é um dos requisitos inegociável devido à importância em razão dos potenciais ganhos para o crescimento econômico e desenvolvimento dos países. É fato que mulheres com renda própria além de mais independentes são menos vulneráveis.

Cinco anos depois do acordo realizado em 2015, foram estabelecidas metas específicas pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A partir daqui reivindicaram a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. É cintilante a necessidade de identificar e de superar as estruturas jurídicas, econômicas, sociais e culturais que suportam as relações desiguais entre mulheres e homens em todo o mundo.

Nesse contexto, a Women's International Shipping & Trading Association (WISTA) é uma organização global, que desde 1974, conecta mulheres executivas e gestoras do mercado marítimo em todo o mundo. A WISTA International atua como conectora para sua rede de mais de 3.800 profissionais mulheres de todos os setores da indústria marítima.

O objetivo da instituição é promover a diversidade nos setores marítimo, portuário, comercial e de logística, capacitando as mulheres a liderar por meio de suas perspectivas e competências. A WISTA está presente em 54 países e possui status consultivo na IMO - International Maritime Organization, tendo iniciado os trabalhos no Brasil em 2016. Neste mês de julho, a Wista comemora o lançamento da sua Diretoria Executiva Regional, no Ceará.