Mudança no Processo Eleitoral dos EUA

Foto: Mandel NGAN / AFP Após desistir, Joe Biden sugeriu Kamala Harris como candidata do Partido Democrata para as eleições dos EUA

Nesta semana o mundo foi surpreendido com o anúncio de Biden sobre a desistência da sua candidatura a presidente dos EUA. Conforme noticiado nos principais jornais do mundo, Biden estava pressionado a descontinuar a corrida eleitoral desde junho, mês em que teve uma participação repleta de insucessos no primeiro debate presidencial. A idade avançada e a ausência de desenvoltura de Biden resultaram em preocupações relevantes.

Logo após o anúncio, o presidente dos Estados Unidos informou que apoiará a vice-presidente Kamala Harris para liderar a chapa democrata. Biden cumprirá o seu mandato até janeiro de 2025. Kamala Harris vai trabalhar assiduamente para alcançar o seu maior objetivo: derrotar Donald Trump nas eleições que vão acontecer em novembro.

Na esfera internacional, desde que assumiu a presidência, Biden criticou severamente a conduta de Donald Trump em temas diversos. Com Biden, os Estados Unidos reingressaram no Acordo de Paris e apoiou para que Ngozi Okonjo-Iweala assumisse a Diretoria-Geral da OMC. Sua política em relação à China foi mais cautelosa, as restrições ao comércio não foram anuladas. Biden também não revogou as sobretaxas aplicadas ao aço e alumínio.

A agenda de sustentabilidade estipulou novos critérios de regulamentação ambiental para negociações comerciais e os diálogos multilaterais foram ampliados.