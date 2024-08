Encontros de Negócios Fiec Summit 2024

Foto: FÁBIO LIMA PECÉM-CE, BRASIL, 02-08-2024: Lula assina ordens de serviços para Hidrogênio verde e transnordestina. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Nos próximos dias 12 e 13 de agosto, acontecerá a terceira edição do Fiec Summit. O FIEC Summit é o evento anual que coloca o Ceará no protagonismo da inovação e do desenvolvimento econômico sustentável. Organizada pela FIEC, esta ação de alto impacto reúne líderes do setor produtivo, acadêmicos, autoridades públicas e a sociedade em uma discussão qualificada sobre o Hidrogênio Verde.

O evento é traduzido como uma oportunidade única para conhecer as experiências transformadoras oferecidas por essa nova fronteira energética. O Fiec Summit fomenta discussões científicas de alto nível e impulsiona negócios inovadores, promovendo o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade.

No dia 12 acontecerá o Encontro de Negócios organizado pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). O ambiente do Encontro de Negócios reunirá empresas-âncoras multinacionais, organizadas em um espaço exclusivo para receber empresários interessados em implementar projetos relacionados ao hidrogênio verde no Ceará e oferecer oportunidades de parcerias.

O encontro reúne representantes de empresas interessadas em comercializar seus produtos e serviços e potenciais compradores. Durante essas reuniões, há a possibilidade de concretizar negócios imediatos ou futuros. O principal objetivo desses encontros é proporcionar oportunidades para novas parcerias e aproximar empresas e fornecedores. No local, concentram-se representantes de corporações para a realização de reuniões rápidas, previamente agendadas, facilitando a conexão e o networking entre os participantes.

Participe da construção do futuro do Hidrogênio Verde, impulsionando o Ceará e o Brasil para uma trajetória de crescimento e desenvolvimento.