Nova Indústria Brasil

Foto: FÁBIO LIMA PECÉM-CE, BRASIL, 02-08-2024: Lula assina ordens de serviços para Hidrogênio verde e transnordestina. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)





No início de 2024, o Governo Federal lançou nova política industrial brasileira – NIB. O objetivo do programa é delinear o caminho para o desenvolvimento industrial até 2033.

Para modificar a precoce desindustrialização do Brasil, a NIB busca a articulação de instrumentos estratégicos de Estado. Temas como crédito, recursos não-reembolsáveis, ações regulatórias e de propriedade intelectual são prioritários. Além disso, a análise de uma política de obras e compras públicas, com incentivos ao conteúdo nacional, para incentivar o setor produtivo resultando no desenvolvimento do País.

A agenda está pautada em inovação, sustentabilidade, ampliação da produtividade e da capacidade exportadora da indústria. A NIB já aprovou projetos para o desenvolvimento de motores elétricos para veículos, semicondutores para módulos de energia solar e a produção de hidrogênio a partir de biogás.

A expectativa é elevar a indústria nacional a um estágio de desenvolvimento, impulsionando a inovação e a competitividade. A NIB é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), e conta com R$ 300 bilhões, até 2026. Os recursos são destinados ao financiamento de ações da neoindustrialização.

Indústria forte, país competitivo. Estamos trabalhando por um Ceará que será protagonista de uma relevante transformação no seu parque industrial.