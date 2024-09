Pausa no Brasil, o mundo pousa no Ceará

Foto: FCO FONTENELE ZPE DO PECÉM tem atraído os projetos de hidrogênio verde no Estado

Semanalmente, representações diplomáticas estrangeiras, visitam oficialmente à Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC. O Ceará é um estado que celebra a união de esforços com o objetivo de impulsionar o seu desenvolvimento econômico, disseminar a sua riqueza cultural e revelar o seu potencial de geração de valor extraordinário.

Promover o progresso de uma economia singular, discutir e planejar melhorias na área da logística, aumentar a eficiência na movimentação de cargas e na mobilidade de cearenses e turistas, é indispensável para um Estado que tem como pilar fundamental crescer economicamente através do desenvolvimento social e sustentável.

Instituições, universidades, governos e empresas. Todos os atores trabalham para pavimentar o caminho para um futuro próspero, com grandes oportunidades, com ideias inovadoras e soluções práticas.

Cada país que visita o Ceará, cada projeto, cada iniciativa, cada parceria que se estabelece tem como objetivo final desenvolver melhores oportunidades e o bem-estar da população. Uma visão lúcida sobre proporcionar uma nova dinâmica à economia estadual em sintonia com a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

O Ceará segue na vanguarda de uma transformação energética sem precedentes. A busca por parcerias estratégicas visa posicionar o Estado como um líder global na produção de hidrogênio verde. Desta forma, projetamos um futuro mais sustentável com a probabilidade de ser mais um exemplo para todo o País.