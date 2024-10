Consequências iniciais do conflito no Oriente Médio

Foto: Geraldo Falcão/ Agência Petrobras "É possível que diante da incerteza relacionada ao conflito (Israel e Irã), investidores transfiram seus investimentos para o dólar, valorizando a moeda norte-americana", avalia a colunista do OP+, Karina Frota. Na imagem, a Plataforma de Piranema

Os ataques recentes do Irã a Israel prejudicam imediatamente a economia global. Dólar, inflação e preços dos combustíveis devem ser inicialmente os segmentos impactados. O conflito no Oriente Médio acende o alerta do possível envolvimento de outras nações. Problemas relacionados a produção e ao escoamento de matérias-primas básicas para as indústrias de diferentes países do mundo, é um dos pontos de atenção.

Uma das razões pelo aumento no preço do barril de petróleo é atribuído ao fato de que diante de uma possível “escassez”, compradores estocam instantaneamente esse produto.

Além do impacto no segmento de commodities, é possível que diante da incerteza relacionada ao conflito, investidores transfiram seus investimentos para o dólar, valorizando a moeda norte-americana. É previsível que diante desse cenário de crise, investidores retirem dinheiros de países economicamente instáveis e aportem recursos no mercado dos Estados Unidos. Com a diminuição da oferta de capitais gera-se uma pressão na cotação do dólar.

Com o aumento no preço de combustíveis e na inflação, o reflexo imediato será na expansão no preço do frete. O impacto é observado em toda a cadeia de produção. É fato que conflitos internacionais tracionam a inflação e prejudicam as economias.