Liderança Feminina e Logística

Foto: Mariana Parente/ Especial para O POVO Imagem de arquivo da Expolog 2016. Na edição de 2024, mulheres serão protagonistas em um seminário

A liderança feminina evolui gradativamente, ganhando espaço e notoriedade. O caminho é longo, mas são visíveis as mudanças consistentes no ambiente de trabalho e das instituições. Desde coisas simples, como um ambiente mais humanizado e organizado até a otimização do tempo e redução de erros. Buscamos constantemente aprender novas habilidades profissionais. Liderar, ter espírito de equipe, criatividade, boa comunicação. Nós possuímos fatores indispensáveis para cargos de liderança, como o senso crítico aguçado e habilidades especiais de se relacionar.

O desafio principal é atribuído ao quesito cultural pela alta diversidade de valores educacionais e de padrões comportamentais. Cada nação tem suas crenças, conceitos e preconceitos. Uma grande dificuldade é tratar de relações comerciais com países que tem como dogma cultural ou religiosa a subordinação da mulher. Um exemplo é a cultura dos Países Árabes.

As mulheres seguem dispostas a aprimorar o conhecimento técnico e cultural. Com coragem e ousadia, superam desafios expressivos na carreira do comércio exterior e da logística, seja em posição de liderança, jurídica, econômica ou operacional. A presença feminina nas relações comerciais promove crescimento e desenvolvimento no mercado de trabalho, nas empresas e nas organizações. É importante a abordagem continua sobre o tema para o fortalecimento do gênero e para o desenvolvimento de políticas que possam expandir a participação das mulheres na agenda de negociação internacional.

Quando se trata de concorrência profissional envolvendo cargos, é fato que existem distinções consideráveis entre homens e mulheres. Barreiras de gênero e aspectos relacionados as condições salariais, são desafios permanentes que avançam pelos esforços de executivos que fazem a diferença.



No Ceará, acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro a Expolog. Na edição de 2024, mulheres serão protagonistas em um Seminário totalmente dedicado a Liderança Feminina e a Logística.