Programa para jovens líderes brasileiros nos Estados Unidos

Foto: Pexels/Markus Winkler Programa nos EUA para jovens empreendedores está com inscrições abertas

O Programa Iniciativa Jovens Líderes das Américas - YLAI incentiva os emprendedores para fortalecerem sua capacidade de lançar e promover suas ideias de negócios e contribuir de maneira expressiva para o desenvolvimento social e econômico em suas comunidades. Desde o lançamento do programa em 2015, mais de 1.750 participantes da América Latina, Caribe e Canadá ampliaram sua capacidade de liderança e experiência empresarial ao trabalhar com empresas e organizações nos Estados Unidos.

O governo dos Estados Unidos, por meio do Departamento de Estado, anunciou recentemente a abertura das inscrições para o programa de bolsas – YLAI - 2026. A iniciativa oferece 17 vagas exclusivas para jovens brasileiros empreendedores e as inscrições estão abertas até 15 de maio de 2025.

O programa YLAI reúne, anualmente, jovens líderes promissores com o objetivo de ampliar suas competências em liderança, inovação e empreendedorismo, além de expandir suas redes de contato e colaboração internacional. Por meio de workshops de desenvolvimento de habilidades e intercâmbio de experiências com seus pares americanos, os brasileiros terão a chance de aprender e crescer em um ambiente internacional.

O programa possui a duração de 6 semanas, incluindo 4 semanas presenciais nos EUA. Para participar, é necessário ter entre 25 e 35 anos no início do programa, ser brasileiro e residir no Brasil, possuir experiência comprovada, de pelo menos dois anos, à frente de um negócio ou empreendimento social próprio. Além disso, ter proficiência em inglês. Uma excelente oportunidade de capacitação no exterior.