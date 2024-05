Uma parada pela Bélgica

Foto: Arquivo Pessoal O Atomium, construído em 1958 em Bruxelas, é um dos principais cartões postais da Bélgica



A Bélgica, país localizado no coração da Europa, é um destino que cativa com sua rica história, paisagens pitorescas e, é claro, sua deliciosa culinária. Deliciosa mesmo.

Bruxelas, a vibrante capital belga, foi meu ponto de estadia nesta pequena aventura de cinco dias. Ao desembarcar na estação central, fui imediatamente seduzida pela arquitetura magnífica da Grand-Place, uma praça deslumbrante cercada por edifícios ornamentados que datam dos séculos XVII e XVIII.

Enquanto explorava as ruas de Bruxelas, descobri uma cidade cosmopolita repleta de cultura e diversidade. Em cada esquina, havia uma descoberta - seja uma galeria de arte contemporânea, lojas de batatas fritas e waffles ou uma loja de quadrinhos dedicada aos famosos personagens belgas, como Tintim e Asterix.

Logo no segundo dia, fui conhecer o Manneken Pis, a famosa pequenina fonte de bronze de um garoto a urinar para a bacia da fonte, feita em 1619 e com apenas 60cm de altura. Ninguém sabe explicar o real significado dela, mas tem várias histórias contadas por aí.

Mas eu tinha muita curiosidade mesmo, era de conhecer o Atomium, construído em 1958 em Bruxelas, sendo um dos principais cartões postais da Bélgica. E realmente é um monumento diferente e com uma vista bem bonita de toda a cidade.

Mas foi a comida que verdadeiramente roubou meu coração em Bruxelas. Dos waffles dourados e crocantes cobertos com chantilly e frutas frescas aos cones de batata frita crocante servidos com uma variedade de molhos saborosos, cada refeição era uma festa para os sentidos. E, é claro, não podemos deixar de falar do chocolate belga - suave, rico e irresistível, uma verdadeira explosão de sabor para o paladar.

De Bruxelas, fiz uma viagem de trem até a encantadora cidade de Bruges, conhecida como a "Veneza do Norte". Ao chegar à estação, fui recebida pela vista de canais tranquilos ladeados por casas de tijolos em tons pastel, pontes pitorescas e igrejas majestosas. É uma cidade que parece ter saído de um conto de fadas, onde cada rua parece uma pintura em si mesma.

Fiz tudo a pé por lá e retornei para seguir viagem até Gante, uma cidade histórica com uma atmosfera vibrante. Ao chegar, fui imediatamente cativada pela imponente silhueta do Castelo dos Condes de Flandres, que domina o horizonte da cidade. Mas foi o centro histórico de Gante, com seus edifícios medievais bem preservados, que verdadeiramente me conquistou.

Foto: Arquivo Pessoal Rio Leie, em Gante - uma cidade histórica com atmosfera vibrante

A Bélgica é um país de contrastes e diversidade, onde a tradição se mistura com a modernidade de forma harmoniosa. E, para mim, essa viagem foi verdadeiramente uma experiência intensa e válida mesmo com tão pouco tempo vivido.