Ano Novo Chinês, do Dragão, em Hong Kong

Foto: Larissa Lima Hong Kong e o Ano do Dragão. Na imagem, o Grande Buda

.

A vibrante metrópole de Hong Kong se preparava para receber o Ano Novo Chinês de 2024, o Ano do Dragão, com uma explosão de vermelho e dourado. As ruas fervilhavam com a energia contagiante dos preparativos, enquanto os dragões dourados dançavam pelas ruas, anunciando a chegada da festividade mais importante do calendário chinês.

Eu, finalmente, realizei o meu sonho de presenciar essa celebração mágica em Hong Kong. Desde pequena, me fascinava a cultura oriental, e tinha muita vontade de vivenciar as tradições ancestrais do Ano Novo Chinês em uma das cidades mais vibrantes do mundo. Isso me enchia de expectativas.

Ao chegar em Hong Kong, tive minha mala extraviada. Normalmente, seria algo burocrático, porém comum. Mas por causa desse fato, perdi o desfile principal da virada do ano. Fiquei bem desapontada, mas não deixei esse acontecimento destruir a realização desse sonho.

As ruas estavam decoradas com lanternas vermelhas vibrantes, símbolos da fortuna e da prosperidade, que iluminavam a noite com um brilho mágico. A contagem regressiva para a meia-noite foi feita ao som dos tambores e da música tradicional chinesa, enquanto fogos de artifício multicoloridos explodiram no céu por 17 minutos ininterruptos, iluminando a baía de Victoria Harbour com um show pirotécnico épico, celebrando a chegada do Ano do Dragão com muita energia e positividade.

Após a meia-noite, as ruas se encheram de pessoas que se dirigiam aos templos para fazer oferendas e pedir sorte para o novo ano. O clima era de devoção e esperança e eu me senti contagiada pela fé e pela positividade que emanava dos fiéis.

Nos quatro dias seguintes, tive a oportunidade de conhecer Hong Kong e um pouco mais de sua cultura. Uma das minhas experiências favoritas foi visitar o Mosteiro Po Lin e o Grande Buda que está localizado na Ilha Lantau. Mas conseguimos acessar rapidamente por um bondinho.

Este mosteiro abriga um dos maiores Budas ao ar livre do mundo, o Tian Tan Buddha, com 34 metros de altura. É um importante centro de peregrinação budista.

Deixei para ir à ilha à tarde, para que pudesse apreciar o pôr do sol por lá e ainda pude avistar vistas deslumbrantes da cidade tanto na ida, de dia, quanto na volta, à noite. Realmente é um lugar para contemplação, renovação, um encontro com a paz interior.

Claro que não poderia deixar de conhecer a Avenue of Stars, a famosa calçada à beira-mar dedicada às estrelas do cinema de Hong Kong, com estátuas e placas com as impressões das mãos de lendas como Bruce Lee e Jackie Chan. E à noite, aproveitamos também para visitar os Night Markets para experimentar um pouco da culinária chinesa.

Minha viagem a Hong Kong para o Ano Novo Chinês foi uma experiência inesquecível que me marcou muito. As cores vibrantes, os sons contagiantes, os aromas, as tradições ancestrais e o povo local me proporcionaram uma imersão completa na cultura chinesa e me permitiram criar memórias que guardarei para sempre.