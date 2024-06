Taiwan de Norte ao Sul

Foto: Larissa Lima Taiwan é um dos lugares mais dinâmicos da Ásia

O avião sobrevoava o mar, e eu não conseguia tirar os olhos da janela. O sol despontava no horizonte, revelando as primeiras visões de Taiwan. Sabia que estava prestes a desembarcar em um dos lugares mais dinâmicos da Ásia. A ilha país, tão famosa por seu domínio mundial na produção de chips e semicondutores. Mas pouco sabia eu que, ao longo desta viagem, encontraria um país de contrastes fascinantes e histórias ricas que me acompanhariam por muito tempo.

Ao pousar no Aeroporto Internacional de Taoyuan, fui recebida por uma grande amiga taiwanesa. E como foi essencial receber seu apoio e dedicação para me apresentar seu país e sua cultura durante essa jornada de sete dias por todo o lugar.

Começamos por Taipei - a capital de Taiwan -, é uma cidade que nunca dorme. As luzes neon, os arranha-céus futuristas e os mercados noturnos criam uma paisagem urbana pulsante. Comecei minha exploração pela icônica Taipei 101, uma das torres mais altas do mundo. Mas a verdadeira essência de Taipei, percebi, estava em seus detalhes.

Decidimos explorar além da capital e embarcamos em uma viagem para a costa leste de Taiwan, rumo ao Parque Nacional Taroko. Este parque é famoso por suas deslumbrantes paisagens naturais, com desfiladeiros de mármore, cachoeiras e trilhas sinuosas. A viagem de carro até Hualien foi uma experiência por si só, com vistas deslumbrantes do oceano e das montanhas.

Chegando ao parque, comecei minha caminhada pela Trilha de Shakadang, uma das mais populares. A trilha serpenteia ao longo do rio, cujas águas azul-turquesa contrastam com as pedras brancas de mármore. Enquanto caminhava, era impossível não sentir uma profunda conexão com a natureza.

Em seguida, fomos para PingTung, no sul do Taiwan. Lá pude molhar os pés no mar, pois apesar de estar um pouco mais quente no sul, ainda estava frio para um banho de mar.

Foto: Larissa Lima Mapa de viagem

Minha próxima parada foi Tainan, a cidade mais antiga de Taiwan, fundada em 1624 pelos holandeses. Tainan é um verdadeiro tesouro histórico, com templos antigos, fortalezas coloniais e ruas que parecem ter parado no tempo. Visitei o Forte Zeelandia, uma fortaleza construída pelos holandeses que desempenhou um papel crucial durante o período colonial. A fortaleza é um testemunho da era em que Taiwan era um ponto estratégico de comércio e disputas entre potências europeias e asiáticas. Caminhando pelas muralhas do forte, pude imaginar os eventos históricos que ali ocorreram, desde batalhas ferozes até tratados diplomáticos.

Minha jornada continuou em direção a Taichung, uma cidade conhecida por sua mistura única de influências japonesas e taiwanesas. Taiwan foi uma colônia japonesa de 1895 a 1945, e a influência desse período ainda é visível em muitos aspectos da cultura e da arquitetura locais.

Kaohsiung, a maior cidade portuária de Taiwan, foi minha última parada. A cidade é um exemplo impressionante de como Taiwan equilibra tradição e a modernidade. O Pier-2 Art Center, um complexo de armazéns transformados em espaço de arte, é um testemunho do vibrante cenário artístico de Kaohsiung. As instalações de arte contemporânea, murais de grafite e exposições interativas capturam a criatividade e a inovação que definem a cidade.

Além de todos os pontos turísticos, passear pelos mercados noturnos de todo o Taiwan, foi uma imersão sensorial. Os aromas de stinky tofu, chá de bolhas e gua bao permeavam o ar. Experimentei tantos sabores distintos, como nunca tinha experimentado antes. Vivi nesses sete dias, uma verdadeira imersão gastronômica.

Ao embarcar no voo de volta, sabia que as memórias dessa viagem permaneceriam comigo por muito tempo. Taiwan, com suas paisagens deslumbrantes, rica história e calorosa hospitalidade, havia deixado uma marca em minha alma. E assim, com o coração cheio de gratidão e inspiração, tanto pelo país quanto pela minha amiga, me despedi, certa de que um dia voltaria para explorar ainda mais as maravilhas deste fascinante lugar.