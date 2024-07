Filipinas e seus tons de azul e verde

Foto: Arquivo Pessoal Filipinas e seus encantos

Comecei a jornada por Filipinas com a brisa salgada de Panagsama Beach acariciando meu rosto enquanto eu caminhava pela areia branca, os pés afundando suavemente a cada passo. O horizonte parecia infinito, fundindo-se com o azul profundo do mar. Era o início de uma aventura que prometia ser inesquecível. Panagsama, com seu charme tranquilo e suas águas cristalinas, era apenas o começo de um grande romance com Filipinas.

No segundo dia, acordei antes do sol. Havia um frio na barriga, uma mistura de ansiedade e excitação. Embarquei em uma aventura que me levaria para a experiência mais surreal da minha vida: mergulhar com tubarões-baleia em Cebu. O mar estava calmo, até que de longe, um movimento. Eram gigantes gentis, movendo-se com uma graça hipnótica. Eu estava mergulhando com cilindro, e fui envolvida por um silêncio profundo, interrompido apenas pelo som da minha respiração e pelo balé das criaturas majestosas ao meu redor.

Os tubarões-baleia, com suas peles pontilhadas de branco, pareciam criaturas de outro mundo, mas havia uma serenidade em seus movimentos que me trouxe uma paz indescritível apesar de todo o medo, do desconhecido, envolvido.

Depois da mágica experiência com os tubarões-baleia, meu caminho me levou a um paraíso escondido nas florestas exuberantes de Cebu: as Kawasan Falls. O som da água caindo ao longe foi meu guia, que ecoava pela vegetação densa. À medida que me aproximava, o rugido das quedas se tornava mais forte. Chegar às Kawasan Falls foi como entrar em um mundo encantado.

As quedas d'água despencavam de penhascos cobertos de musgo, criando piscinas de um azul turquesa inacreditáveis. Mergulhei na água fresca, sentindo uma revitalização imediata. Cada camada das cataratas oferecia um novo desafio: escalar rochas escorregadias, pular de penhascos e deslizar em tobogãs naturais.

Um dos momentos mais emocionantes foi o canionismo. Equipada com capacete e colete, segui nosso guia pelas trilhas sinuosas que levavam a penhascos e cachoeiras escondidas. Saltar de penhascos altos exige coragem, mas a sensação de voar brevemente antes de ser engolido pela água cristalina foi inigualável. Rapelar pelas quedas d'água, sentindo a força da correnteza, me deu um novo respeito pela natureza e se tornou um dos pontos altos da minha jornada pelas Filipinas.

Deixando Cebu com o coração cheio de memórias, rumei para Palawan, onde me aguardava uma expedição de três dias de barco. Uma curiosidade fascinante sobre as Filipinas é que o país é composto por mais de 7.000 ilhas, das quais apenas cerca de 2.000 são habitadas. Essa vasta coleção de ilhas oferece uma diversidade incrível de paisagens, culturas e experiências. Entre as ilhas, há uma mistura de praias deslumbrantes, montanhas, vulcões ativos, e recifes de corais vibrantes, tornando as Filipinas um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e da aventura.

A bordo de uma embarcação rústica, com uma tripulação calorosa e companheiros de viagem curiosos, zarpamos pelo arquipélago de El Nido para conhecer um pouco mais de suas ilhas. Cada dia trazia uma nova descoberta. Ilhas surgiam no horizonte como miragens, cada uma guardando segredos em suas praias isoladas e lagoas esmeraldas.

No primeiro dia, ancoramos perto de uma ilha deserta. Mergulhei em águas tão claras que parecia flutuar no ar. Recifes de corais explodiam em cores sob mim, abrigando uma miríade de peixes exóticos. À noite, sob um céu bordado de estrelas, a tripulação preparou um banquete de frutos do mar frescos. Rimos, cantamos e compartilhamos histórias, unidos pelo espírito de aventura.

O segundo dia nos levou a uma lagoa escondida, acessível apenas através de uma fenda estreita entre penhascos. Remamos em caiaques, nossos movimentos suaves para não perturbar a serenidade do lugar. A água era tão calma que espelhava o céu, criando a ilusão de dois mundos paralelos.

Foto: Arquivo Pessoal Filipinas é um país de tirar o fôlego

No último dia, visitamos uma vila de pescadores. Fomos recebidos com sorrisos e hospitalidade genuína. As crianças corriam pelas ruas de terra, suas risadas ecoando como música. Aprendi sobre suas tradições, suas lutas e suas alegrias simples.

Filipinas me presenteou com paisagens de tirar o fôlego, encontros com criaturas majestosas e conexões humanas profundas. Parte de mim permanece, pois um pedaço do meu coração agora pertence a este paraíso. E assim, com o sol se pondo no horizonte, deixei as Filipinas com a alma renovada e o espírito repleto de histórias e aventuras para contar.