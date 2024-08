Uma Viagem à Coreia do Sul

Foto: Larissa Lima A Coreia do Sul é um país que acolhe com hospitalidade e cativa com sua beleza e cultura





A Coreia do Sul sempre esteve na minha lista de desejos de viagem. A combinação de uma cultura rica e histórica com a modernidade vibrante de suas cidades parecia irresistível. Finalmente embarquei em um voo com destino a Seoul, animada para explorar não apenas a capital, mas também Seoraksan, Nami Island e Busan, em pleno inverno.

Chegar a Seoul foi como desembarcar em um futuro repleto de história. A capital sul-coreana é um caldeirão fervente de tradição e modernidade, onde arranha-céus de vidro coexistem harmoniosamente com palácios ancestrais. Fiquei hospedada no coração de Myeongdong, famoso por suas lojas, restaurantes e mercados de rua.

Meu primeiro dia foi dedicado a explorar o Palácio Gyeongbokgung, um dos cinco grandes palácios construídos durante a dinastia Joseon. Ao caminhar pelos amplos pátios e pelos corredores decorados, senti como se estivesse viajando no tempo.

Seoul é conhecida por sua impressionante fusão de tradição e modernidade, além dos majestosos palácios históricos vemos distritos movimentados como Gangnam-gu são centros de compras, gastronomia e vida noturna, iluminados por neon e repletos de energia.

O Templo Bongeunsa, um oásis de tranquilidade no coração da cidade, proporciona uma experiência espiritual profunda com suas cerimônias tradicionais e jardins serenos. A Torre Namsan Seoul oferece vistas panorâmicas da cidade, enquanto o rio Han apresenta um cenário tranquilo para passeios e atividades ao ar livre.

O Mercado Gwangjang, um dos mercados mais antigos de Seoul, é um paraíso gastronômico onde se pode saborear delícias coreanas autênticas. Bukchon Hanok Village, com suas casas tradicionais hanok, permite uma viagem no tempo, revelando a arquitetura e o modo de vida de épocas passadas. Seoul é uma metrópole dinâmica que encanta e cativa com sua cultura rica, culinária picante e hospitalidade calorosa.

Deixando para trás a agitação de Seoul, viajei para Seoraksan, uma das montanhas mais altas da Coreia do Sul e um paraíso para os amantes da natureza. Ao chegar ao Parque Nacional de Seoraksan, fui imediatamente capturada pela serenidade das montanhas e florestas cobertas de neve. As montanhas majestosas, os rios cristalinos e as florestas exuberantes criavam um cenário de tirar o fôlego. Com trilhas entre rochas e riachos. No topo, a vista era deslumbrante: vales verdejantes e picos rochosos se estendiam até onde a vista alcançava.

A viagem continuou com uma visita à Nami Island, uma pequena ilha no rio Han, famosa por suas paisagens pitorescas e atmosferas românticas. A travessia de ferry até a ilha foi bem rápida e tranquila. Ao desembarcar, fui recebida por alamedas de árvores perfeitamente alinhadas, criando túneis naturais que mudam de cor conforme as estações. No meu caso, era fim do inverno, elas estavam verdes. Quero um dia retornar na primavera ou no verão para prestigiar esse túnel todo cor de rosa. A ilha é um destino popular para casais e famílias, e era fácil entender por quê. Passear de bicicleta pelas trilhas tranquilas, com vistas deslumbrantes do rio e das árvores, foi uma experiência mágica.

Minha última parada foi um dia em Busan, a segunda maior cidade da Coreia do Sul e um vibrante destino costeiro. A viagem de trem de Seoul para Busan foi uma experiência em si, com o trem-bala KTX percorrendo a paisagem coreana em alta velocidade.

Busan é uma cidade de contrastes, onde praias ensolaradas encontram mercados de peixe movimentados e templos antigos. Fui conhecer a Gamcheon Culture Village, conhecida como a "Machu Picchu de Busan," é um labirinto de casas coloridas empilhadas em colinas íngremes, decoradas com murais vibrantes e instalações artísticas. Este bairro artístico é um testemunho do espírito criativo e resiliente de seus moradores. Além disso, fui à Ilha Oryukdo, com suas rochas imponentes e trilhas costeiras, oferece uma vista panorâmica espetacular do oceano e é um ponto de destaque para os amantes da natureza e da fotografia.

A Coreia do Sul é um país que acolhe com hospitalidade e cativa com sua beleza e cultura. Ao final da viagem, mal podia esperar para compartilhar minhas experiências e, quem sabe, planejar uma nova visita para descobrir ainda mais sobre essa fascinante nação e sua língua também. Quem sabe em um futuro, eu retorno falando coreano?