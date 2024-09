Um dia em Himeji

Foto: Larissa Lima O Castelo de Himeji com suas paredes brancas brilhantes e telhados curvados. Foi declarado Patrimônio Mundial da UNESCO





Estava ansiosa para conhecer Himeji, uma cidade que prometia uma experiência completamente diferente do que havia conhecido até então em Osaka. Himeji é famosa por seu castelo, considerado o mais belo e bem preservado do Japão. Peguei um trem bala de Osaka e, em menos de uma hora, já estava em Himeji, uma cidade que, à primeira vista, parecia adormecida em comparação com o frenesi de Osaka.

Ao me aproximar do Castelo de Himeji, também conhecido como "Garça Branca" por sua elegante silhueta branca, fui tomada por uma sensação de reverência. O castelo, com suas paredes brancas brilhantes e telhados curvados, ergue-se majestoso contra o céu azul.

Construído originalmente no século XIV e ampliado ao longo dos séculos, o Castelo de Himeji é um exemplo perfeito da arquitetura de castelos japoneses e foi declarado Patrimônio Mundial da UNESCO. O caminho que leva ao castelo é sinuoso e projetado para confundir os invasores, uma lembrança de que, apesar de sua beleza, o castelo também era uma fortaleza defensiva.

Ao atravessar os portões de madeira maciça e subir as escadas de pedra, fui transportada para uma época em que o Japão era dividido por guerras e conflitos. A sensação de estar em um lugar que resistiu ao teste do tempo, que viu tantas mudanças e que ainda se mantinha firme e imponente, foi bem intrigante.

O interior do castelo é simples, mas impressionante. As paredes de madeira, as escadas íngremes e os pisos de tatame lembram a arquitetura tradicional japonesa. Enquanto subia os seis andares do castelo, podia ir sentindo a história em cada andar. Eu sentia a resiliência dentro do meu corpo. É como se fosse possível até mesmo sentir o cheiro do medo, do desespero e da violência que rodeiam uma guerra. É difícil de descrever porque isso acontecia, mas acredito que as marcas nas madeiras, os esconderijos e paredes inteiras com suporte às armas, num ambiente fechado, são elementos suficientes para que possamos sentir o cheiro e um gosto na boca, do que foi enfrentado ali naquela fortaleza.

No topo, uma vista de Himeji e seus arredores. A cidade se estendia aos meus pés, e à distância, as montanhas criavam um horizonte que parecia pintado à mão. Naquele momento, compreendi porque o Castelo de Himeji é tão reverenciado: ele não é apenas uma obra-prima da arquitetura, mas também um símbolo da resiliência e da beleza do Japão.

Depois de passar o dia em Himeji, voltei para Osaka com uma nova perspectiva. O contraste entre as duas cidades era evidente, mas ao mesmo tempo, elas se complementam de uma maneira que me fez apreciar ainda mais a diversidade do Japão. Osaka, com sua energia e modernidade, representa o Japão do futuro, enquanto Himeji, com seu castelo e seus jardins, é um testemunho do passado glorioso do país.